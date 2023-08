Impressionante! Moeda de apenas 1 REAL pode valer até 100 MIL

Embora muitos possam ver uma moeda de R$ 1 como uma quantia pequena, uma edição comemorativa está chamando a atenção de colecionadores e experts, atingindo valores surpreendentes. Esta moeda em questão, uma joia numismática relacionada aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, tem conquistado o interesse dos entusiastas por sua raridade e possível valorização.

Valor quase inestimável

Representando um momento histórico, esta moeda celebra dois atletas paraolímpicos que utilizam próteses nas pernas, simbolizando a determinação e a superação. No entanto, seu valor vai além de seu simbolismo, alcançando patamares surpreendentes no mercado de colecionadores.

A verdadeira raridade reside na variante bifacial, onde ambas as faces da moeda exibem ilustrações únicas e diferentes. Essa característica singular pode impulsionar o valor da moeda a níveis surpreendentes, podendo ser comercializada por até R$ 20 mil, conforme os especialistas.

Roberto Alves de Souza, um renomado colecionador e entusiasta da numismática, demonstrou seu empenho ao oferecer R$ 20 mil em redes sociais na busca por essa raridade. Sua oferta ilustra a grande demanda por essa moeda.

Em um momento de otimismo, Souza até aventura a possibilidade de um valor ainda mais elevado: R$ 100 mil. O fascínio em torno dessa moeda se justifica não somente por sua evidente raridade, mas também por sua história e significado intrínseco.

No perfil de Souza, fica claro seu apreço por esta edição comemorativa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Entre todas as moedas colecionáveis do país, esta se destaca como uma das mais desejadas.

A limitação na disponibilidade deste item contribui para aumentar o seu valor, mesmo considerando que versões mais acessíveis estão disponíveis por menos de R$ 100. Essa dualidade entre acessibilidade e exclusividade amplifica o interesse de colecionadores de todos os níveis.

Outras moedas também são valiosas

A história das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 remonta ao Banco Central, que lançou 16 diferentes modelos de moedas de R$ 1 como uma homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

A maioria dessas moedas foi colocada no mercado a partir de 2014, porém, a mais rara e desejada foi lançada já em 2012, em conexão com a passagem da bandeira olímpica para o Brasil após os Jogos de Londres.

Produzidas em aço, essas moedas exibem uma variedade de desenhos representando diversas modalidades esportivas e os icônicos mascotes dos Jogos Olímpicos. Inicialmente, uma quantidade de 20 milhões de exemplares foi produzida para cada modelo, sendo colocadas em circulação, podendo chegar às mãos de qualquer pessoa como troco.

Uma parte da produção foi destinada a embalagens especiais, comercializadas para colecionadores. Desde o seu lançamento, essas moedas se transformaram em objetos de desejo, sendo negociadas a preços substanciais na internet.

As primeiras edições, lançadas em 2014, são especialmente valorizadas por sua raridade. No entanto, determinar o valor de uma moeda valiosa não é tarefa simples. Fatores como raridade, conservação e possíveis erros de impressão desempenham um papel crucial.

Para aqueles que encontram notas antigas em casa, os especialistas recomendam procurar avaliação de um numismata ou consultar catálogos especializados. A ampla disponibilidade de informações na internet também ajuda os entusiastas a identificar modelos raros e valiosos.

