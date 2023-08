Quais serviços estão ativos no Meu INSS em 2023 e como aproveitar cada um

Serviços do Meu INSS – Não sabe como navegar no labirinto burocrático da Previdência Social? A plataforma Meu INSS promete descomplicar essa experiência, permitindo que você gerencie seus benefícios e agendamentos com poucos cliques. Saiba como a plataforma está transformando a relação dos cidadãos com a Previdência Social, quais são os principais serviços oferecidos e como acessá-los.

O Meu INSS é a plataforma que simplifica as interações dos cidadãos com o INSS, oferecendo diversos serviços previdenciários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você já utiliza o Meu INSS?

O Meu INSS surgiu como uma forma de facilitar e agilizar a vida de quem precisa interagir com os sistemas da Previdência Social. Para começar a usar os serviços, o usuário precisa se cadastrar na plataforma. O processo é simples e requer apenas informações básicas como CPF, nome completo, dados para contato e uma senha de acesso. Uma vez feito o cadastro, o usuário é direcionado a compartilhar seus dados armazenados no gov.br com o INSS, respondendo a algumas perguntas sobre seu histórico de trabalho. Com a conclusão desse cadastro, o mundo dos serviços previdenciários fica ao alcance de alguns cliques.

Veja também: Segurados do INSS podem jogar as mãos para o céu e agradecer! Tem dinheiro liberado à vista

Quem busca solicitar a aposentadoria encontra no Meu INSS um facilitador. O usuário deverá fazer login e seguir até a seção “Serviços”, onde encontrará a opção “Benefício”. A partir daí, um novo requerimento pode ser criado e, após anexar os documentos necessários e preencher informações adicionais, o pedido estará finalizado. Vale ressaltar que atualizar as informações pessoais é uma etapa importante, pois elas serão utilizadas para avaliar a elegibilidade para a aposentadoria.

Mas não é só de aposentadoria que vive o Meu INSS. Para aqueles que precisam agendar uma perícia médica, a plataforma também oferece facilidade. Acessando o portal e navegando até a opção “Agende sua perícia”, é possível fazer o agendamento e acompanhar seu status, contribuindo para um processo menos estressante e mais organizado.

Se por algum motivo você discorda de algum benefício concedido ou negado pelo INSS, o serviço de revisão também está disponível na plataforma. O procedimento é semelhante ao de solicitação de aposentadoria, mas direcionado à revisão do benefício em questão. É necessário preencher todas as informações solicitadas e anexar documentos que possam fortalecer seu pedido de revisão.

Para os que desejam consultar ou requerer o extrato de contribuição, também conhecido como CNIS, o Meu INSS oferece um acesso simplificado. Basta fazer login, procurar pela opção “Extrato Previdenciário” e baixar o documento em formato PDF. O mesmo vale para quem precisa solicitar pensão por morte, com um processo de requerimento guiado e intuitivo.

Mais serviços

Além desses, a plataforma também disponibiliza outros serviços variados como alteração de pagamento para conta-corrente, emissão de certidão de tempo de contribuição, simulação de aposentadoria e até mesmo a prova de vida digital. Essas facilidades demonstram o esforço em tornar a experiência do usuário mais amigável e eficiente.

O Meu INSS representa um avanço significativo na modernização da gestão pública, facilitando o acesso a diversos serviços da Previdência Social. Com uma interface amigável e um processo de cadastro simples, o site e o aplicativo tornam-se um canal direto entre o cidadão e o INSS, minimizando a burocracia e tornando a vida do contribuinte um pouco menos complicada. Portanto, se você ainda não experimentou essa ferramenta, vale a pena conferir. Acesse o site pelo endereço completo: https://meu.inss.gov.br ou baixe o aplicativo em seu smartphone Android ou iOS.

Veja também: Seu CPF está na fila do INSS para receber dinheiro “antigo”?