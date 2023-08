NÃO conseguiu empréstimo do Nubank? Esse é o truque para contratar

Sendo um dos principais bancos no Brasil, o Nubank tem disponibilizado uma variedade de serviços aos seus clientes. Desde a facilidade de aumentar o limite do cartão de crédito até a conveniência de sacar dinheiro em caixas eletrônicos 24 horas, a fintech tem capturado o interesse de inúmeros brasileiros. Recentemente, a instituição financeira introduziu uma nova alternativa de empréstimo.

Entenda melhor

Seguindo informações da própria instituição financeira, o recém-introduzido empréstimo pessoal do Nubank pode ser um auxílio para diversos clientes que buscam recursos para aquisição de bens, liquidação de dívidas ou até para concretizar viagens dos sonhos. O montante é imediatamente disponibilizado através do aplicativo do banco, acessível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

O empréstimo oferecido pelo Nubank pode ser vantajoso em diferentes cenários, incluindo situações em que se necessita de um espaço antes de iniciar o pagamento das parcelas. A fintech proporciona variedade na escolha das datas de vencimento. Além disso, o reembolso só se inicia após 90 dias da contratação do empréstimo.

O período para quitação do empréstimo se estende até 214 meses. Entretanto, é essencial ressaltar que a obtenção do empréstimo está sujeita a juros e encargos adicionais, e atrasos no pagamento das parcelas podem resultar em dívidas ampliadas, dado que o Nubank aplica taxas de juros consideráveis.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/26/noticias/aprenda-a-liberar-r-4-mil-no-nubank-pelo-celular-hoje/

Como contratar o empréstimo

Para solicitar o empréstimo pelo Nubank, é preciso fazer o download do aplicativo do banco, caso ainda não o possua. Depois disso, basta seguir os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank e selecione a opção ‘Pegar emprestado’ na tela inicial. Siga as instruções e navegue até a seção ‘Calcular empréstimo’. Escolha o valor desejado, o número de parcelas desejadas e a data para iniciar os pagamentos. Finalize clicando em ‘Continuar’ e confirme a solicitação.

Sobre o Nubank

O Nubank é uma empresa brasileira de serviços financeiros que oferece uma conta digital gratuita, cartão de crédito sem anuidade e empréstimos pessoais. A empresa foi fundada em 2013 por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible, e é sediada em São Paulo.

O Nubank é considerado uma das empresas mais inovadoras do Brasil. A empresa foi pioneira na oferta de uma conta digital gratuita e de um cartão de crédito sem anuidade no país. O Nubank também é conhecido por sua forte cultura de inovação e seu foco no cliente.

A empresa cresceu rapidamente desde sua fundação. Em 2023, o Nubank tinha mais de 60 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A empresa também é uma das mais valiosas do Brasil, com uma avaliação de mais de R$ 100 bilhões.

Aqui estão alguns dos principais produtos e serviços do Nubank:

Conta digital gratuita: A conta digital do Nubank é gratuita e oferece uma série de benefícios, como transferências ilimitadas, saques gratuitos em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas e pagamento de boletos.

Cartão de crédito sem anuidade: O cartão de crédito do Nubank é sem anuidade e oferece uma série de benefícios, como cashback, programa de pontos e seguro de viagem.

Empréstimos pessoais: O Nubank oferece empréstimos pessoais com juros competitivos e prazos flexíveis.

O Nubank é uma empresa importante no setor financeiro brasileiro. A empresa tem revolucionado a maneira como as pessoas lidam com seu dinheiro, e é uma das empresas mais inovadoras do Brasil.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/25/noticias/nubank-fila/