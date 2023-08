“Super PIX” de até R$ 6.2 MIL na Caixa; veja se seu CPF está na lista

Você tem direito a receber este Pix? Num movimento de emergência financeira, a Caixa Econômica Federal apresentou uma novidade que pode se tornar um balão de oxigênio para trabalhadores atingidos por catástrofes naturais. A modalidade de saque denominada “Saque Calamidade” foi projetada com foco em trabalhadores que residem em regiões oficialmente classificadas como áreas de calamidade pública, permitindo um saque especial de até R$ 6.220 das contas do FGTS.

O aplicativo FGTS permite que os trabalhadores solicitem o Saque Calamidade de forma simples e segura, utilizando métodos como o pix para a transferência dos valores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pix disponibilizado pela Caixa

A iniciativa Saque Calamidade da Caixa Econômica Federal não é apenas uma nova opção no cardápio de possibilidades de saques do FGTS. Mais do que isso, é uma resposta a situações críticas que demandam um esforço de emergência, servindo como um mecanismo de proteção financeira para trabalhadores que enfrentam períodos turbulentos devido a fenômenos como inundações, incêndios ou deslizamentos.

Entre os beneficiários desse novo recurso, estão os moradores de locais que receberam o status oficial de “áreas de calamidade” por parte do governo. Até o momento, várias cidades já foram incluídas nessa lista, como Pilar, em Alagoas, Campo Novo e São José do Norte, ambas no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores desses locais precisam atender a algumas condições específicas para acessar o benefício. Eles devem possuir saldos em suas contas do FGTS e, além disso, não podem ter feito saques com a mesma finalidade no período de um ano.

Para tornar o acesso ao Saque Calamidade mais ágil e eficiente, a Caixa simplificou o processo de solicitação através do aplicativo FGTS, disponível tanto para dispositivos Android quanto para iOS. O cadastro é feito de forma direta, e os trabalhadores devem enviar uma série de documentos comprobatórios, como identificação e comprovantes de residência emitidos até 120 dias antes da declaração de calamidade da região. A resposta sobre a liberação do valor acontece num prazo máximo de cinco dias úteis após a análise da documentação enviada.

A documentação necessária para o pedido inclui não só a identificação oficial do trabalhador, como também provas de residência recentes. Para casos em que o comprovante está em nome de um cônjuge ou companheiro, a apresentação de uma certidão de casamento ou de uma escritura pública de união estável se faz necessária.

Lista de municípios

A Caixa Econômica Federal atualizou recentemente a lista de municípios habilitados para o Saque Calamidade, expandindo-a para incluir cidades como Feliz, Guaíba, Teutônia, Tupandi e Sede Nova, no Rio Grande do Sul, além de Marechal Deodoro, em Alagoas, e Rio Grande, também no Rio Grande do Sul. A lista completa e atualizada pode ser consultada no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), o qual também oferece outras informações pertinentes.

Para sanar dúvidas ou buscar mais informações sobre o Saque Calamidade, os trabalhadores podem acessar o Fale Conosco da CAIXA pelo número 0800 726 0207. Esse novo modelo de saque representa uma estratégia inovadora e alinhada com as necessidades emergenciais da população brasileira, reafirmando o papel da Caixa como um agente de políticas públicas e de suporte ao trabalhador. Portanto, é crucial que os trabalhadores estejam informados sobre como acessar este benefício em tempos de urgência.

