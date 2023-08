Quem recebe Bolsa Família tem direito à cesta básica; saiba como conseguir

O recentemente relançado Programa Bolsa Família, iniciativa do governo federal que ocorreu em março deste ano, está atendendo atualmente a mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os benefícios variam de R$600 a até o dobro desse valor em certos casos, dependendo das particularidades de cada grupo familiar.

Entretanto, um aspecto notável é que muitas dessas famílias beneficiárias do novo programa de transferência de renda também recebem regularmente cestas básicas. Essas cestas são de grande valia, dado o contexto de fragilidade dessas famílias, e são recebidas com apreço. Por conseguinte, aqueles que ainda não estão recebendo essas cestas básicas frequentemente buscam informações sobre como se inscrever para receber tal benefício.

Inscrições para receber a Cesta Básica

Assim sendo, é fundamental ressaltar que a distribuição de cestas básicas, na maioria dos casos, é direcionada para as famílias mais necessitadas em cada município. Curiosamente, muitas dessas famílias já são beneficiárias do novo Programa Bolsa Família. Contudo, é crucial compreender que o programa de transferência de renda não está associado à distribuição de cestas básicas, pois essa não é uma atividade realizada pelo programa em si.

Para esclarecer, as cestas básicas distribuídas em alguns municípios são totalmente financiadas e fornecidas pelos órgãos governamentais locais, como os governos estaduais ou as prefeituras municipais. Essas cestas não têm vínculo com o governo federal nem com o Ministério da Cidadania, Família e Combate à Fome (MDS), que supervisiona o Programa Bolsa Família.

Portanto, estar registrado no programa de transferência de renda não automaticamente habilita o beneficiário a receber uma cesta básica mensalmente. Além da inscrição no programa, é necessário residir em um município que conduza essa distribuição. Como resultado, nem todos os beneficiários do programa social recebem cestas básicas, já que alguns municípios podem não dispor de recursos suficientes para realizar tal distribuição.

Contudo, se um beneficiário tiver interesse em se inscrever para receber uma cesta básica, é primordial verificar primeiramente se seu município oferece esse programa. Isso pode ser averiguado junto a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) próximo, onde é possível obter informações sobre a disponibilidade desse tipo de distribuição. Caso haja confirmação, é importante questionar sobre o processo de inscrição.

É válido destacar que não existe um sistema padronizado de inscrições, variando de acordo com cada município. Vale lembrar também que, se a resposta for negativa, não existe uma ação a ser tomada, uma vez que não há uma norma que obrigue os governos locais a distribuírem cestas básicas para as famílias do programa social.

Calendário de pagamentos

Para concluir, apresentamos a seguir o calendário oficial com todas as datas de pagamento do novo Programa Bolsa Família para o mês de agosto. Os repasses iniciaram no dia 18 e prosseguem até o dia 31, de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS) de cada família beneficiária. Confira o cronograma:

Beneficiários com NIS terminando em 1: pagamento depositado em 18 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 2: pagamento depositado em 21 de agosto (valores disponíveis no sábado, 19/08);

Beneficiários com NIS terminando em 3: pagamento depositado em 22 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 4: pagamento depositado em 23 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 5: pagamento depositado em 24 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 6: pagamento depositado em 25 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 7: pagamento depositado em 28 de agosto (valores disponíveis no sábado, 26/08);

Beneficiários com NIS terminando em 8: pagamento depositado em 29 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 9: pagamento depositado em 30 de agosto;

Beneficiários com NIS terminando em 0: pagamento depositado em 31 de agosto.

