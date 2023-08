Afinal, quanto custa abrir uma empresa no Brasil?

Seja um sonho ou uma necessidade, ter um negócio próprio exige planejamento, conhecimento e muito trabalho. No entanto, você sabe quanto custa abrir uma empresa no Brasil?

Diante da burocracia e taxas, conhecer os cálculos e chegar a um valor é uma missão desafiadora. Além disso, há diferentes tipos de empresa, regime tributário e modelo de negócio.

De acordo com o Sebrae, existem quase 4 milhões de MEIs (Microempreendedores Individuais). Até porque, para os pequenos empreendedores e profissionais autônomos, esse é o modelo mais recomendado.

QUANTO CUSTA PARA ABRIR UMA EMPRESA?

Quem deseja formalizar um negócio e ter CNPJ pode desembolsar uma quantia que varia de R$500 reais a R$1.500 reais. De acordo com o Sebrae, o valor depende das regras de constituição de novos negócios em cada estado.

CÁLCULOS PARA SE ABRIR UMA EMPRESA

Contudo, o valor estimado leva em consideração o equivalente a 5,2% do PIB Per Capita (Produto Interno Bruto dividido pelo total de habitantes).

No primeiro trimestre de 2022, com o crescimento de 1% no PIB, o Brasil ocupou a 9ª posição no ranking mundial.

Essa classificação é importante porque determina o tempo em que uma empresa pode ser aberta e se o país em questão estimula ou não a criação de negócios. Hoje em dia, a atual posição do Brasil indica que, em média, todo o processo pode ser concluído em 100 dias.

QUAIS OS ASPECTOS A CONSIDERAR NA HORA DE ABRIR UMA EMPRESA?

Então, a seguir, confira o que considerar ao abrir uma empresa:

1. CAPITAL INICIAL

É fundamental para cobrir gastos iniciais, sobretudo quanto às questões burocráticas e, eventualmente, de infraestrutura, como:

DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais);

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais);

Junta Comercial (diferente em cada região);

Certificado Digital.

Além disso, atente-se para as especificidades de cada localidade. Até porque, outras documentações podem ser exigidas e influenciar nos custos.

2. TIPOS DE EMPRESAS

Aliás, na próxima etapa de se abrir uma empresa, os valores estão relacionados com o tipo de negócio a ser aberto. Algumas das opções, por exemplo, são:

Empresa Simples ;

; MEI (Microempreendedor Individual);

(Microempreendedor Individual); EPP (Empresa de Pequeno Porte);

(Empresa de Pequeno Porte); ME (Microempresa);

(Microempresa); LTDA (Sociedade Limitada).

Empresa Simples

É um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que se aplica aos empreendimentos de pequeno porte. Nesse caso, há geralmente alíquotas menores e administração simplificada de agenda tributária.

MEI

Apresenta o sistema tributário Simples Nacional, com tributação menor. Em 2022, por exemplo, a contribuição mensal varia entre R$ 56 para comércio ou indústria e R$ 60 para prestação de serviços. Portanto, o valor é referente ao recolhimento do:

INSS;

ICMS;

ISS.

Empresa de Pequeno Porte

Para uma empresa de pequeno porte, haverá gastos com impressão e emissão de documentação como, por exemplo:

CPF;

RG;

Título Eleitoral;

Comprovantes de residência e ponto comercial;

Declaração de Imposto de Renda;

Nome fantasia e o serviço que será oferecido ao cliente.

Aliás, a taxa de registro de nome e o alvará de funcionamento também devem ser colocados na conta. Além disso, há outros gastos que envolvem o capital social e os demais valores.

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o valor de contribuição varia entre 4% e 22,45%, a depender do:

Faturamento;

Número de funcionários;

Ramo do negócio.

Microempresa

Precisa ter registro em uma Junta Comercial e optar por uma destas formas de tributação:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido.

Aliás, para abrir uma ME é preciso contratar um contador e arcar com as taxas cobradas pelo profissional.

Sociedade Limitada

Modelo de negócio com dois ou mais sócios, limitado ao capital social investido por cada um. Os custos envolvem, por exemplo:

Taxas da Junta Comercial;

Honorários de um contador;

Cópias de documentação.

3. CNPJ

É necessário e deve ser incluído no custo para abrir uma empresa. Com exceção do MEI, que não gera a cobrança, a despesa varia conforme o modelo de negócio.

QUANTO CUSTA MANTER UMA EMPRESA?

Depois de aberto e funcionando, o negócio vai gerar outros gastos fixos e variáveis, como, por exemplo:

Aluguel;

Salário de funcionários;

Água;

Luz;

Telefone;

Internet;

Serviços de limpeza;

Contador;

Impostos;

Comissão de vendas;

Logística e entrega;

Marketing (site, divulgação, conteúdo de blog, entre outros).

COMO ABRIR UMA EMPRESA?

Então, a seguir, veja o passo a passo de como abrir um negócio:

1. AUXÍLIO DE UM CONTADOR

Caso você não seja MEI, vai precisar de um contador. No entanto, em algumas situações, mesmo quem é MEI gosta de ter um especialista para manter os registros legais em dia.

2. CONTRATO SOCIAL

A próxima etapa é elaborar o contrato social. Esse documento define, por exemplo:

Quais serão as atividades;

Quantos sócios há;

Descreve o funcionamento do negócio de maneira geral, como o modelo tributário a ser seguido.

É também nessa fase que se avalia se a razão social da empresa está disponível ou já foi usada por outro empreendedor. O nome precisa ser único e deve estar no contrato social assinado por um advogado e reconhecido em um cartório.

3. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL

O primeiro registro é o da Junta Comercial em seu estado. Até porque, o documento oficializa a existência da empresa e deve ser feito antes da obtenção do CNPJ.

No entanto, isso não significa que o negócio já pode operar. São necessários mais alguns passos para que tudo esteja legalizado.

4. INSCRIÇÃO ESTADUAL

Na maioria dos estados, pode ser feita pela internet junto com o CNPJ. No entanto, em alguns deles, é preciso obtê-la antes do alvará de funcionamento.

Aliás, a inscrição é obrigatória para empresas que prestam serviços de:

Comunicação;

Energia;

Comércio;

Indústria;

Serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

Aliás, essa é a etapa que possibilita a inscrição no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

5. LICENÇAS EM ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO

É um passo fundamental para a liberação do funcionamento do negócio. Os documentos são distintos, com exigências diferentes, conforme:

Ramo de atividade; Local de instalação; Porte da empresa.

6. ALVARÁ

O registro municipal garante definitivamente o funcionamento do seu negócio. Um alvará serve para atestar que o tipo de atividade exercida pode funcionar em determinada região.

Aliás, as condições variam de acordo com a localidade e ramo de atuação, considerando que a empresa seguirá as regras de zoneamento da cidade.

O QUE PRECISO SABER ANTES DE ABRIR UMA EMPRESA?

Definir o nicho, produto ou serviço a ser comercializado são passos essenciais, além de encontrar um nome para a marca.

Também é bom ter clareza sobre a visão do empreendimento. Ou seja, onde você quer chegar e o que a sua empresa pretende ser para o cliente.

Além disso, para se destacar, é preciso criar estratégias diferenciadas para:

Segmento do mercado: deixe claro o nicho de atuação;

deixe claro o nicho de atuação; Região do ponto comercial: torne-se referência ao adotar o nome de uma avenida, ponto turístico ou local conhecido;

torne-se referência ao adotar o nome de uma avenida, ponto turístico ou local conhecido; Público: conecte-se com o seu público a partir do nome do seu negócio;

conecte-se com o seu público a partir do nome do seu negócio; Produto ou inovação vendido: transforme o nome ou produto na representação do que você vai vender.

Para definir a sua marca, logo e slogan, é bom contar com apoio especializado. Ou seja, desenvolver uma imagem que represente a sua loja e uma frase para slogan exige conhecimento especializado em marketing e design.

Até porque, você não quer uma logo ilegível, uma frase sem sentido ou uma marca com cores que não combinam com o seu segmento.

QUAIS CUIDADOS AO ABRIR UMA EMPRESA?

Para que o empreendimento tenha uma vida longa e consiga cumprir os objetivos propostos, alguns cuidados são essenciais. Portanto, confira uma lista com cinco cuidados básicos para que tudo dê certo:

1. CRIE UM PLANO DE NEGÓCIOS

Um plano de negócios bem-feito torna o começo de uma empresa menos doloroso. Ou seja, é importante documentar, bem como traçar os objetivos e passos que devem ser dados para alcançá-los.

Deve ter, por exemplo, entre outras coisas:

Boa análise do mercado;

Planejamento financeiro e operacional;

Planejamento de marketing;

Análise do cenário do seu negócio (no presente e no futuro).

2. DEFINA O PERFIL EMPREENDEDOR

Até que o negócio funcione, muitas etapas difíceis deverão ser superadas. No entanto, muita gente só descobre que não tem perfil empreendedor com o processo já em andamento.

Além disso, um negócio mal estruturado, em que o empresário não se reconheça naquilo que faz, pode trazer muita dor de cabeça e prejuízos financeiros.

3. ORGANIZE

Tudo deve ser calculado nos mínimos detalhes para minimizar os erros. Por isso, a falta de organização pode trazer custos mais altos e prejuízos.

Até porque, para calcular custos, capital de giro, fluxo de caixa e estoque, alguns sistemas online podem ajudar na missão.

Além disso, à medida que o negócio crescer, ter um contador vai ajudar principalmente para obter vantagens tributárias.

4. ESCOLHA O TIPO DE NEGÓCIO

Defina o que faz mais sentido para seus objetivos. Ou seja, qual tipo é mais vantajoso? Além disso, é preciso levar em conta o momento atual e as possibilidades de crescimento.

5. DEFINA O LOCAL DE FUNCIONAMENTO

A escolha do ponto comercial é uma etapa decisiva do processo de se abrir uma empresa. Ou seja, é preciso equilibrar a qualidade do ponto, produto, preço e propaganda.

Essa definição deve considerar o investimento necessário para manter o negócio. A escolha por um shopping, por exemplo, eleva os gastos com condomínio e taxas. No entanto, atrai mais pessoas.

Já a opção por um ponto na rua diminui custos, mas aumenta a insegurança e o fluxo de pessoas pode ser menor.

