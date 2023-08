Faça isso para BLOQUEAR as ligações estranhos no seu WhatsApp

Não é de hoje que milhões de usuários do WhatsApp acabam se deparando com ligações de estranhos em seu perfil pessoal no aplicativo. O que pode ser muita das vezes bem assustador. Alguém pode ter pego o número de algum grupo ou semelhante. Agora é possível bloquear através de uma simples função presente no WhatsApp. Entenda como funciona e veja o passo a passo de como ativar.

WhatsApp anuncia nova funcionalidade

O WhatsApp anunciou em suas últimas atualizações uma série de medidas de segurança e privacidade a fim de seus clientes estarem cada vez mais seguros e com sua privacidade protegida pela Meta — dentre essas opções ficou disponível a de “Bloqueio de chamadas de estranhos”.

Uma opção que para muitos é irrelevante, mas para outros é de suma importância. Haja vista que alguns usuários acabam recebendo essas ligações dezenas de vezes durante o dia — podendo prejudicar até mesmo alguns momentos importantes.

Não se sabe ao certo a origem dessas ligações, mas uma coisa é certa: atrapalha bastante e pode ser até mesmo algo ameaçador para o destinatário das ligações. Em questão de segundos é possível bloquear essas chamadas inconvenientes.

Veja o passo a passo — lembrando que é direcionado tanto para usuários do Android como do iOS. Pode ser realizado por todos os usuários.

Passo a passo para bloquear ligações de estranhos

Não é necessário ter permissões de Super Usuário ou semelhante. Qualquer usuário poderá conseguir realizar essa ação de maneira simples, rápida e fácil. O passo a passo é de surpreender a todos.

Entre no aplicativo do WhatsApp;

Clique na aba de “Configurações”;

Clique em “Privacidade”;

Clique na opção de “Chamadas”;

Marque a opção de “Silenciar números desconhecidos”;

Feche o aplicativo e pronto.

A partir disso, o usuário não receberá mais ligações de números desconhecidos — apenas de números cadastrados. Entretanto, isso não irá inibir as mensagens recebidas no privado — mas as chamadas em si serão notificadas apenas dos contatos do usuário.

Ademais, basta usufruir dos benefícios oriundos dessa funcionalidade e se livrar de uma vez por todas dessas ligações. Lembrando que é válida apenas para o WhatsApp — as ligações diretas para o número do dispositivo hão de continuar.

Como ter mais segurança na internet?

É importante sempre estar em dia com os protocolos de segurança e evitar uma exposição desnecessária na internet. Alguns passos podem ser bem úteis para os usuários do WhatsApp e outras redes sociais.

Evite expor nomes completos;

Evite expor fotos sensíveis;

Evite expor endereços pessoais;

Evite expor nomes de familiares;

Evite expor data de nascimento;

Evite expor documentos e lugares de viagem.

São alguns protocolos importantes a serem seguidos que devem ser analisados com cautela por todo usuário. Evitando ter sua privacidade invadida na internet e principalmente passar por situações piores cujo criminosos usam as informações das redes para aplicar crimes.