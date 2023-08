Moscas são um problema na sua casa? Faça isso para se livrar de vez

As moscas são um problema para muitas pessoas, uma vez que são insetos que, embora muito pequenos, podem fazer com que qualquer dia tranquilo dentro de uma cozinha acabe repleto de momentos de estresse. Principalmente nos dias úmidos e quentes, é como se elas surgissem do nada, causando muito incômodo e deixando o ambiente muito insalubre, uma vez que podem contaminar todos os alimentos com suas bactérias.

Mas a boa notícia é que não há necessidade de ficar se estressando com essa situação, uma vez que este problema conta, sim, com soluções eficazes, conforme será explicado no decorrer da leitura.

Em muitas casas as moscas são um problema diário | Imagem: wirestock / freepik.com

As moscas são um problema para o qual existem soluções

Existem exatamente 5 truques que, embora consideravelmente simples, têm o verdadeiro poder de revolucionar qualquer luta contra as indesejáveis moscas, deixando a cozinha livre delas novamente.

E estes truques são:

1. O uso do manjericão

Este truque é totalmente natural, e não poderia ser mais simples.

Basta amassar algumas folhas de manjericão e colocá-las em um recipiente cheio de água: o aroma que essa misturinha irá soltar atua como um repelente que é capaz de manter as moscas bem longe.

2. O uso do cravo da Índia com limão

Estes dois ingredientes também podem ser ótimos aliados de quem quer uma cozinha mais higiênica: é só cortar o limão no meio e, então, espetar nele algumas unidades de cravo da Índia.

Juntos, eles criam um aroma capaz de repelir as moscas, fazendo com que elas fiquem distantes da casa por mais tempo.

3. O uso do vinagre

As moscas são um problema que pode ser resolvido também com o auxílio do vinagre que, além de ser um ótimo ingrediente para saladas, também tem propriedades que mantêm os insetos longe.

Este truque, especificamente, é realmente muito simples: após realizada uma bela faxina na cozinha, basta umedecer um pano com o vinagre de preferência, e passá-lo sobre mesas, bancadas e demais superfícies. Na verdade, é possível passar esse pano até mesmo no chão, para potencializar seu efeito.

4. O uso da arruda com álcool e água

A arruda é mais conhecida como uma planta capaz de afastar as energias ruins, mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela também combate as moscas, quando utilizada da forma correta.

A solução a ser preparada, nesse caso, também é simples: algumas folhas desta planta devem ser colocadas em uma mistura de 250 ml de álcool e 1 litro de água. Deve-se bater tudo no liquidificador, coar e, então, colocar a mistura em um borrifador.

Pronto!

Depois, é só borrifar a misturinha pela cozinha e até mesmo pelos outros cômodos da casa, principalmente quando entardecer.

5. O uso do eucalipto

O óleo essencial de eucalipto, por sua vez, também é uma verdadeira arma na batalha contra as moscas.

É só preparar uma solução rápida com vinagre e água, adicionando algumas gotas desse óleo em seguida. Esta mistura final pode ser borrifada em lugares estratégicos, como as fruteiras e as pias, para afastar os insetos indesejados.

Dicas úteis e completamente baratas

De forma resumida, pode-se dizer que as moscas são um problema real, mas a própria natureza disponibiliza diversas soluções úteis para afastá-las, criando um ambiente saudável, livre de riscos à saúde.

Por meio delas, a cozinha de qualquer casa se transforma em um lugar mais habitável, no qual o hábito de preparar refeições pode ser aproveitado ao máximo.

