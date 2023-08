Liberada no Brasil, dipirona não é permitida em outros países; entenda

“Está com dor de cabeça?”, “Está com dor de dente?”, todas as respostas para nossas dores foi “toma dipirona”! No Brasil, o remédio dipirona é o remédio que mais se medicamos dentro de casa sem uma orientação médica, é quase impossível um brasileiro hoje em dia não ter um dipirona dentro de casa.

Conforme as informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, no ano de 2022 mais de 215 milhões de unidades de dipirona foi vendido no Brasil. Número que não é surpresa para ninguém já que se trata de um medicamento comum.

Além disso, dipirona também se tornou a primeira opção de medicamento que os médicos optam para tirar a dor do paciente, principalmente quando se trata de febre, ela sempre está na lista dos remédios mais comprados.

O que ninguém imagina que é faz muitos anos em que o dipirona foi proibido em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, e quando alguns brasileiros ficaram sabendo disso cresceu a curiosidade em saber do motivo desse bloqueio de vendas desse medicamento.

Dipirona foi barrada

Outros países proibiram devido a agranulocitose, que é um efeito colateral que o medicamento causa e faz uma alteração grave no sangue e pode levar a uma queda drástica na quantidade de tipos de células de defesa. Isso começou em 1964, e tem um artigo que mostrou que uma em cada 127 pessoas que tomaram aminopirina (que é uma substância com estrutura bem parecida com dipirona) desenvolvia agranulocitose.

Os autores que escreveram o artigo, levaram em consideração apenas algumas semelhanças que encontraram entre ambas, mas o que é parecido não se torna idêntico. E devido a isso, a FDA (Food and Drug Administration) que é uma agência estadunidense correspondente à Anvisa, proibiu o uso do dipirona no país no ano de 1977.

Dipirona no Brasil

O dipirona no Brasil sempre foi liberada, no entanto, também sempre estudada. Entre o mês de janeiro do ano de 2002 e o mês de dezembro do ano de 2005, alguns cientistas brasileiros, da Argentina e do México revisaram todos os dados de 548 milhões de pessoas que usavam o remédio. E nessa pesquisa foi encontrado 52 casos de agranulocitose, que significa uma taxa de 0,38 caso por milhão de habitante.

Por isso que no Brasil o dipirona se tornou um medicamento seguro.

Nos anos de 1980, novos estudos comprovaram que o uso da dipirona é um medicamento seguro, e depois desse resultado foi feito um estudo com 22,2 milhões de pessoas oito países

Israel

Alemanha

Itália

Hungria

Espanha

Bulgária

Suécia

E o resultado foi de 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de pessoas.

