Brasileiros já podem sacar os R$ 6,2 mil disponível no app da Caixa; saiba como

O Caixa Tem é o aplicativo responsável por efetuar vários repasses para os brasileiros, como benefícios sociais e também trabalhistas. E agora, a Caixa acaba de atualizar a lista de quem tem direito a um saque inédito no valor de R$ 6.200, lembrando que o prazo é limitado para a solicitação, após o cidadão solicitar, irá ocorrer uma breve análise e o valor depositado na conta bancária informada, saiba se o seu CPF está na lista e o passo a passo para receber o valor.

De onde vem este valor?

O valor em questão é proveniente do FGTS, portanto, todo trabalhador pode sacar o valor, claro, caso tenha saldo positivo no Fundo. Vale lembrar que o FGTS é obrigatório para todo trabalhador com carteira assinada e seu principal objetivo é auxiliar os titulares em momentos delicados.

Para manter o saldo, todos os meses, o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário do empregado na conta, que é vinculada à Caixa. Toda empresa possui um prazo para fazer isso, caso o prazo não seja respeitado, a empresa é multada e obrigada a ressarcir o funcionário.

Contudo, embora o dinheiro seja do trabalhador, o saque não pode ser realizado a qualquer momento, apenas em ocasiões onde a lei permite. E agora, muitos trabalhadores estão pleiteando o saque após as fortes chuvas que ocorreram em várias regiões do país.

Quem tem direito ao valor?

Para sacar o valor, é necessário que o trabalhador seja residente de alguma área que foi afetada por chuvas ou algum desastre natural. Para que a situação seja confirmada, o Governo local deve emitir um comunicado de calamidade pública.

Atualmente, isso está acontecendo em vários estados, tais como:

Alagoas;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Lembrando que além de morar nessas localidades, é necessário ter saldo e não ter solicitado o saque nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo.

Passo a passo para solicitar o saque

Uma vez que o trabalhador viu que está dentro de todos os requisitos, basta efetuar a solicitação. Para isso, é preciso:

Acessar o aplicativo do FGTS;

Clicar em “Meus resgates”;

Escolher “outras situações de saque” e clicar em “calamidade pública”.

Algumas informações serão solicitadas, como a cidade e o envio dos documentos comprobatórios, por fim, basta escolher a modalidade do saque, se será enviado via conta bancária ou será feito presencialmente. Após isso, é só aguardar a análise e a liberação do dinheiro. O processo dura cerca de cinco dias. No caso de dúvidas, pelo próprio aplicativo é possível tirá-las, ou então, entrar em contato com o suporte da Caixa Econômica Federal.