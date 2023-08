Lua em Sagitário traz sorte no amor para estes signos do zodíaco

Passar o dia inteiro com a pessoa que você ama e sem preocupação nenhuma, principalmente em um dia da semana, é o sonho de muitos. No entanto temos uma boa notícia para alguns signos que vão passar por isso devido a Lua de Sagitário.

Os dias atuais estão corridos demais, parece que não está vivendo e sim sobrevivendo! As pessoas não estão conseguindo curtir ou fazer algo sem pressa, a vida está corrida e isso vem assustando as pessoas, porém com essa Lua de Sagitário as pessoas vão conseguir ter calma.

Nesta última quarta-feira (23) entramos em um período que se chama Mercúrio Retrógrado, por mais que não seja muito conhecido, é um período em que os signos vão sentir que precisam de mais autocuidado, tanto na saúde, comunicação, famílias, emprego, a vida em geral. E essa sensação de que a Lua em Sagitário também entrou dá a impressão de que a comunicação se torna essencial em nosso meio.

3 signos terão sorte no amor. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais signos que vão ter sorte na Lua em Sagitário?

Gêmeos

Esse signo é uma pessoa que vive constantemente bem feliz, e hoje em dia vai ficar mais ainda, pois sempre se deu bem no jogo do amor e com a pessoa que está ao seu lado, ele nem tenta ficar pensando muito nesse ponto para não cortar o clima e criar problema.

A Lua de Sagitário vai ajudar o signo de gêmeos a ter outra perspectiva e vai fazer com que a vida amorosa seja melhor do que imaginou em seus sonhos, não vai rebaixar a pessoa que ama e os dois vão viver um amor intenso.

Leão

Esse signo já passou por muita coisa até chegar aqui, e agora nesse período em que a Lua de Sagitário chegou, o signo de Leão vai notar que a pessoa que ele ama vai deixar alguns hábitos que causam problemas no relacionamento totalmente de lado. Será uma fase em que ambos vão começar a ter concordância em tudo, e buscar pelos mesmos resultados.

Libra

Por último é o signo de Libra, que vai experimentar e viver um tempo que sempre sonhou, vai acontecer mágicas em seu dia, tudo vai estar favorável. Isso mostra que quando a Lua de Sagitário está mais clara permite que o fluxo das coisas aconteça positivamente e naturalmente, por mais que a pessoa tente controlar o dia, isso não será possível. No entanto como esse período as pessoas vão fazer mais relaxada, a pessoa que ama vai se abrir totalmente ter confiança.

