Melhores opções de empréstimo para MEI que existem hoje no mercado

Desde a sua criação, em 2008, os microempreendedores individuais (MEIs) já somam milhões no Brasil. Portanto, essa é uma prova de que o modelo foi bem recebido pelos profissionais autônomos.

Para ser enquadrado como MEI, o negócio deve ter um faturamento de no máximo R$81 mil reais por ano. Além disso, não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa, e é necessário ter apenas um funcionário contratado.

Aliás, um dos aspectos interessantes dessa categoria é a possibilidade de conseguir um empréstimo para MEI. É isso mesmo, o microempreendedor tem acesso a essa vantagem para alavancar o negócio!

A seguir falaremos das principais linhas de crédito disponíveis para MEIs, que visam apoiar e impulsionar o crescimento desses empreendedores.

Acompanhe e saiba quais são as melhores opções de empréstimo para MEI que existem no mercado.

1. Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)

O Microcrédito Produtivo Orientado é uma linha de crédito voltada especificamente para MEIs, desenvolvida por instituições financeiras e agências de fomento.

Essa modalidade busca fornecer recursos financeiros para pequenos investimentos, capital de giro e aquisição de equipamentos, com taxas de juros geralmente mais acessíveis.

Além disso, o MPO também oferece suporte técnico e orientação para auxiliar o MEI no uso adequado do crédito.

2. Financiamento Coletivo

O crowdfunding é uma alternativa inovadora para obter financiamento, na qual os MEIs podem buscar recursos junto a uma comunidade de investidores interessados em apoiar seus projetos.

Nesse modelo, o MEI apresenta sua ideia de negócio em plataformas online especializadas, e pessoas físicas ou jurídicas podem fazer doações ou investimentos para viabilizar o empreendimento.

Essa abordagem permite que os MEIs acessem recursos financeiros e, ao mesmo tempo, construam uma base de clientes e apoiadores para seus produtos ou serviços.

3. Programas de Microfinanças

Além do PNMPO, diversas instituições financeiras oferecem linhas de crédito para MEIs. Essas organizações são especializadas em atender pequenos empreendedores e disponibilizam recursos financeiros para investimentos em equipamentos, estoque, expansão do negócio e outras necessidades específicas.

Os programas de microfinanças também tendem a ser mais flexíveis em relação a requisitos e garantias, tornando o crédito mais acessível para os MEIs.

4. Linhas de Crédito de Bancos Comerciais

Muitos bancos comerciais também oferecem linhas de crédito específicas para MEIs, que podem variar em termos de prazos, taxas de juros e valores disponíveis.

É importante que o MEI pesquise e compare as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras, para encontrar a opção mais adequada às suas necessidades e capacidade de pagamento.

5. Pronampe

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) é uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo oferecer linhas de crédito com condições vantajosas para auxiliar o desenvolvimento e a manutenção das microempresas e empresas de pequeno porte do país.

O programa foi criado especialmente para fornecer recursos financeiros para esse segmento durante momentos de crise econômica, como a pandemia de COVID-19, e para promover o crescimento sustentável desses empreendimentos.

As taxas de juros do Pronampe são mais baixas do que as praticadas em outras linhas de crédito disponíveis no mercado.

6 – Cartão BNDES

O Cartão BNDES incentiva as atividades de micro, pequenas e médias empresas. O dinheiro é disponibilizado no cartão, sendo que a fatura é paga em até 48 vezes.

Ao emitir esse cartão é possível utilizá-lo como quiser, desde que nunca ultrapasse o limite. Assim, ao solicitar o seu, será feita uma análise de crédito pelos agentes operadores. A desvantagem é que a compra só pode ocorrer em fornecedores recomendados pelo BNDES.

Quais são os documentos?

Para conseguir acessar as linhas de crédito para MEI, será preciso:

RG, CPF, Certificado MEI, Comprovante de residência, Comprovante de renda pessoal, Comprovante de renda da empresa.

