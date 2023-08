Todo mundo consegue cortar estes 9 gastos das despesas mensais

Seja para sair do vermelho, poupar para o futuro ou realizar sonhos, sempre é oportuno fazer um planejamento financeiro visando sobrar um dinheirinho no fim do mês.

À primeira vista, a tarefa de organizar as finanças pode parecer um pouco intimidadora para quem está acostumado a pagar suas dívidas com base em uma “conta mental”.

Aplicando um método para organização e considerando algumas dicas valiosas, é possível garantir maior saúde financeira em sua vida.

Para começar, vale ressaltar que na economia doméstica, existem gastos que são fixos e outros que são variáveis.

Ainda, há aqueles gastos que são fundamentais, geralmente ligados à moradia, alimentação, saúde e outras questões de sobrevivência, e outros que são supérfluos e, por isso, podem ser cortados.

Para economizar, basta conseguir cortar estes 9 gastos das despesas e terá uma diferença bem alta.

Como fazer para controlar as despesas mensais?

Na hora de garantir o controle das suas despesas mensais, não existe muito segredo: você deve se certificar de que a sua renda é compatível com os seus gastos.

A conta que deve ser feita: ganhos menos gastos, e o seu resultado determina qual é sua situação financeira atual.

No caso de um saldo positivo, isso significa que o que você ganha hoje é suficiente para pagar suas despesas mensais e ainda ter uma “gordura” para queimar em caso de necessidade, sem precisar apelar para fontes de crédito caro.

Mas, se o resultado da conta for negativo, você tem um problema.

Esse é um indicativo de que você ganha pouco ou gasta muito e precisará desenvolver um controle mais metódico dos seus gastos para sair dessa situação.

Então, para conseguir poupar dinheiro, não adianta ter uma renda que cubra todos os seus gastos, mas que, ao final do mês, não sobre para guardar.

Dicas para economizar

1. Transporte: use menos o carro

Considere as alternativas para minimizar seus gastos com combustível, estacionamento, impostos e manutenções.

Se não for possível se desfazer totalmente do seu veículo, estude a possibilidade de reduzir seu uso a apenas alguns dias da semana, optando pelo transporte público sempre que possível.

Em alguns casos, até se deslocar a partir de aplicativos de transporte sai mais em conta do que ter um carro.

2. Fuja dos juros

Para gastar menos, busque pagar suas contas sempre antes da data do vencimento, evitando juros e multas.

E na hora de fazer compras, procure pagar à vista e fuja de parcelamentos que cobram juros ao mês.

3. Repense sua instituição financeira

Outras despesas que muitas vezes não nos damos conta, mas que oneram bastante o orçamento, são as taxas cobradas por bancos para manutenção dos serviços.

Se esse for o seu caso, busque alternativas mais baratas ou até mesmo gratuitas.

Hoje, o mercado já conta com diversas opções de bancos digitais comprometidos em cobrar taxa zero de todos os seus correntistas.

4. Despesas com lazer

Sabemos que os gastos com lazer são importantes e, ainda que sejam classificados como supérfluos, precisam fazer parte da rotina de uma forma ou outra.

Por isso, nossa dica não será para você cancelar todo e qualquer divertimento.

Mas é possível, sim, economizar se você se programar com antecedência.

Os mesmos bancos digitais que oferecem taxa zero mantém parcerias com redes de cinema, teatro e bilheteria de shows para oferecer descontos a seus clientes.

Ainda, existem aquelas opções de lazer gratuitas e ao ar livre, como parques, museus e exposições.

5. Revise seus planos multimídia

Um gasto que se tornou comum em muitos domicílios brasileiros são os combos multimídia, que incluem internet, telefone e canais de TV a cabo.

Procure saber como está o seu plano hoje, avaliando se de fato precisa e utiliza de todos os serviços contratados.

Sempre existe também a opção de renegociar valores, ligando para sua operadora e manifestando que você não se encontra feliz com as condições do contrato atual.

6. Compartilhe contas de serviços de streaming

Hoje, são inúmeros os serviços para assistir filmes, novelas, reality shows, animações, documentários, ouvir música e outros.

Em meio a tantas opções, às vezes, pode ser difícil escolher apenas um – e muita gente acaba se comprometendo com diversas assinaturas.

Para cortar gastos nesse sentido, a nossa dica é se reunir com amigos para compartilhar assinaturas.

7. Reveja seguros e planos de saúde

Muitas vezes, não conseguimos escapar de gastos com seguros e planos de saúde.

Dependendo da sua realidade, o serviço de uma seguradora pode ser considerado um gasto essencial e muito difícil de ser cortado.

Com isso em mente, a nossa dica é avaliar bem antes de fazer a contratação, pesquisando para se certificar de que conseguiu o melhor custo-benefício do mercado.

8. Exercícios ao ar livre

Sabemos que a prática de exercícios físicos é essencial para manter uma rotina saudável.

Mas, pode ser que você não esteja hoje em uma posição de manter gastos com academia e personal trainer.

Avalie bem a sua situação e, se for o caso, opte por fazer exercícios em parques ou academias ao ar livre.

9. Cozinhe mais

Muitas vezes, durante a correria do dia a dia, optamos por comer fora ou pedir comida pelo delivery.

Por mais que seja prático no momento, esse hábito acaba corroendo suas finanças a longo prazo.

Para fugir de gastos com alimentação, você precisará se planejar para cozinhar suas refeições.

Crie um cardápio semanal e vá ao mercado com foco nos ingredientes que serão consumidos naquela semana, evitando desperdício.

