Fim da linha em setembro: estes grupos podem sair do Bolsa Família

A cada mês que se passa, fica ainda mais estreita a porta de permanência no programa Bolsa Família, mas isso não é algo ruim, visto que apenas são retirados do programa social, aqueles beneficiários que estão de modo irregular na folha de pagamento ou então, não estão cumprindo as regras estabelecidas pelo Governo. E para setembro, alguns grupos de beneficiários estão na mira do Governo, saiba quais são.

Saiba quem pode ser retirado do Bolsa Família em 2023

A importância do Bolsa Família

O Bolsa Família possui uma grande importância em toda a sociedade brasileira, em meio a um período de constante crise financeira, o benefício social garante que pelo menos 20 milhões de pessoas tenham todos os meses, R$ 600 garantidos, para conseguir o básico para sobreviver.

Além disso, por conta de suas políticas de permanência, acaba que isso incentiva ainda mais o acesso à educação e a saúde de todos os beneficiários e seus parentes. Já que nas regras do programa, há algumas diretrizes sobre o tema.

Além disso, os inscritos no Bolsa Família também gozam de alguns benefícios à parte, como isenção em concursos públicos e prioridade na hora de acessar alguns cursos profissionalizantes.

O Bolsa Família tornou-se uma via de mão dupla

Por isso, o objetivo do programa não é apenas conceder todos os meses aquele valor para as famílias, como uma espécie de tratamento negativo. O objetivo do Governo é que os beneficiários não dependam do programa social por muito tempo e que consigam um emprego com a carteira assinada e até mesmo, entrem para o ensino superior.

Para isso, há um incentivo, a saber, caso o beneficiário arrume um emprego, não perderá o benefício de imediato, por um determinado período, irá receber 50% do vencimento que recebia anteriormente, até se estabilizar. Após isso, o benefício será cortado. Mas caso futuramente ele perda o emprego, terá prioridade na fila de ingresso do Bolsa Família.

Ao passo que as pessoas que não estão cumprindo as regras, devem ser bloqueadas e caso o problema continue, posteriormente, serão retiradas do programa social, de modo permanente.

Quem está na mira do Governo?

Basicamente, todas as famílias que não estão cumprindo às regras, sendo que as principais são:

Frequência escolar satisfatória;

Caderneta de vacinação sempre atualizada;

Acompanhamento pré-natal e nutricional;

Atualização do CadÚnico.

Caso alguma dessas regras não sejam cumpridas, o benefício pode ser suspenso. Nesse caso, o titular precisa ir até o CRAS para efetuar o desbloqueio, lembrando que a pessoa deve portar documentos que comprovem que as pendências foram regularizadas. A análise do recurso pode levar até 45 dias, após o prazo, até mesmo os valores retroativos serão pagos. Portanto, é de suma importância que os beneficiários sigam as regras, para evitar maiores problemas posteriormente.