Por que óleo de abacate é o que faltava para você cuidar do seu cabelo?

O abacate é uma fruta deliciosa que traz inúmeros benefícios a saúde, mas o que poucos sabem é que os benefícios também podem ser incluídos na área de cosméticos. A fruta tem em seu óleo, um poder transformador quando se trata de cuidados com os cabelos. Continue lendo para saber os principais benefícios do óleo de abacate para os seus fios, bem como as melhores formas de aplicações.

Óleo de abacate para cabelos deslumbrantes

Se você tem interesse na beleza natural, certamente já ouviu falar dos poderes transformadores do óleo de abacate quando se trata de cuidados com os cabelos.

Vamos agora explorar como aproveitar ao máximo esse elixir para os fios, desvendando suas aplicações e benefícios.

Os 4 benefícios incríveis do óleo de abacate

Além de ser uma fruta saborosa que traz inúmeros benefícios a saúde, o abacate também é um grande aliado na área de cosméticos. A fruta tem em seu óleo, um poder transformador quando se trata de cuidados com os cabelos. Saiba as vantagens do seu óleo, a seguir.

1. Desembaraço natural

Diga adeus aos nós e à fragilidade. O óleo de abacate é um aliado confiável, protegendo os fios úmidos e delicados, evitando emaranhados.

2. Hidratação profunda

Com sua riqueza em gorduras monoinsaturadas, supera até mesmo o azeite em termos de nutrição capilar. Um condicionador à base desse óleo é verdadeiramente valioso.

3. Revitalização garantida

Danos causados pelo calor e produtos químicos frequentemente resultam em cabelos opacos. Graças às vitaminas B e E encontradas no óleo de abacate, a vitalidade é restaurada.

4. Brilho e suavidade

Para além do brilho invejável que proporciona, o óleo acalma até os fios mais rebeldes e repara pontas duplas.

Aprenda a usar

Como Tratamento: Estudos sugerem que seis gotas diárias são suficientes para fortalecer os fios. Mas cautela é necessária, uma vez que o excesso pode resultar em excessiva oleosidade.

Como Máscara Caseira: Combine 1 abacate, 1 banana, 1 colher de chá de óleo de abacate, 1 colher de sopa de mel e 1 colher de chá de óleo de coco. Massageie nos fios de baixo para cima. Aguarde 20 minutos e enxágue com água morna.

Dicas adicionais para extrair o máximo do óleo de abacate

O óleo de abacate pode ser combinado com diversos óleos essenciais para maximizar seus efeitos. O óleo de alecrim, por exemplo, impulsiona o crescimento dos fios, enquanto o óleo de lavanda oferece um toque relaxante.

Na hora de conservar, guarde o óleo de abacate em um local fresco e escuro para mantê-lo fresco por mais tempo. Recomenda-se o uso de frascos de vidro escuro para protegê-lo da degradação causada pela luz.

Dias certos para aplicação

Embora a tentação de usar o óleo diariamente seja grande, é aconselhável aplicá-lo de 2 a 3 vezes por semana para evitar o excesso de oleosidade. E antes de fazer a aplicação pela primeira vez, faça um teste de sensibilidade. Aplique uma pequena quantidade no pulso e espere 24 horas para observar reações alérgicas. Se não ocorrer nenhuma anormalidade em sua pele ou couro cabeludo, pode aplicar em toda a área do seu cabelo.

Por último, mas não menos importante

Lembre-se de que menos é mais quando se trata de óleos naturais. Use sabiamente e aproveite os resultados magníficos que ele oferece!

