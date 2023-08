Segurados do INSS podem jogar as mãos para o céu e agradecer! Tem dinheiro liberado à vista

Como todos sabem, os processos do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – com o CJF – Conselho da Justiça Federal – está dando o que falar e todos estão no aguardo das respostas. Mas dessa vez os beneficiários do INSS podem comemorar pois a notícia é boa, o CJF já compartilhou a liberação de R$ 2 bilhões que será direcionado especificamente para os pagamentos atrasados e pendentes no mês de setembro.

Essa ação deixou milhares de beneficiários felizes com a decisão da justiça, além de ser um alívio financeiro para muitos beneficiários que estavam a um bom tempo aguardando receber seus direitos.

Dinheiro liberado à vista para os segurados do INSS

O valor que foi liberado de R$ 2 bilhões vai ser dividido desta forma:

R$ 2 bilhões correspondem a 138.395 processos, que envolvem 172.138 beneficiários.

R$ 1,6 bilhão está reservado para aposentadorias, auxílios-doença, pensões, entre outros direitos concedidos pelo INSS. O que representa 79.035 processos, abrangendo 103 mil beneficiários.

RPVs – Requisições de Pequeno Valor

O que podemos destacar também é o foco nas Requisições de Pequeno Valor, esses montantes são em relação de ações no Juizado Especial Federal e essa quantia não ultrapassa o limite de até 60 salários-mínimos. Com isso, o valor atual é de R$ 79.200,00.

Papel do Tribunais Regionais Federais – TRFs

Enquanto o papel do Conselho da Justiça Federal está sendo extremamente importante para essa autorização e liberação financeira, os Tribunais Regionais Federais estão sendo os responsáveis pela gestão e supervisão dos pagamentos, e cada tribunal segue o seu próprio calendário e formato de pagamento.

Sou beneficiário do INSS, o que devo fazer para receber esse dinheiro?

Desde quando essa notícia foi compartilhada muitos beneficiários ficaram curiosos para saber quando terão acesso a esse dinheiro. Podem esclarecer essa e outras dúvidas entrando no portal do Tribunal Regional Federal, que é o órgão responsável pelo processo físico e lá tem como consultar as RPVs.

Aconselhamos também que para ter total transparência é bom ter um advogado te acompanhando para conduzir essa pesquisa ou o beneficiário ir diretamente no site oficial do tribunal, tem que tomar muito cuidado para não cair em golpes.

Esse é um importante momento para os beneficiários do INSS, um período de vitória e esperança, pois os atrasados do INSS sempre foi algo muito aguardado, todos só comentavam, mas nunca chegava em uma decisão final, por isso é extremamente importante todos os beneficiários serem bem-informados sobre o que vai acontecer, qual o próximo passo, o que eles devem fazer sobre essa liberação.

