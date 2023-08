Chance de ganhar R$ 30 MILHÕES na Mega-Sena; saiba qual é a probabilidade

Acumulou! O sorteio do concurso 2.624 da Mega-Sena, realizado em São Paulo, na noite da última quinta-feira (24), não teve vencedor, já que nenhuma aposta teve a sorte de acertar todas as seis dezenas sorteadas. Como resultado, o prêmio para o próximo sorteio acabou acumulando e agora está avaliado em R$ 30 milhões. Quem quiser testar sua sorte, é melhor correr, já que o próximo concurso já será sorteado amanhã. Confira mais detalhes, logo abaixo, sobre suas probabilidades, bem como algumas curiosidades sobre a Mega-Sena.

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 30 milhões. Saiba as probabilidades. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confie na sua sorte

Na noite da última quinta-feira (24), aconteceu o sorteio do concurso 2.624 da Mega-Sena, realizado em São Paulo. No entanto, não houve um novo milionário no país, já que nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas sorteadas. Como resultado, o prêmio para o próximo sorteio acabou acumulando e agora está avaliado em R$ 30 milhões.

Os números sorteados foram: 05, 31, 37, 47, 52 e 58. O concurso premiou acertadores em diferentes categorias:

5 acertos – 17 apostas ganhadoras receberão R$ 101.127,88 cada.

4 acertos – Houve 1.392 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 1.764,34.

Próximo sorteio e as suas probabilidades de ganhar

O próximo sorteio da loteria mais amada da Caixa está confirmado para acontecer no próximo sábado (26), prometendo mais emoções e oportunidades de vitória. Entenda quais são as suas reais chances de ganhar, em termos matemáticos:

Aposta Simples (6 dezenas, custo R$ 5): A probabilidade de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

(6 dezenas, custo R$ 5): A probabilidade de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Aposta com 15 Dezenas (limite máximo, custo R$ 22.522,50): Aqui, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

Concurso 2624 da Mega-Sena foi realizado na última quinta-feira (24) e não teve vencedor. | Foto: Reprodução / Caixa

Os estados com mais sortudos no país

São Paulo: terra da garoa e da sorte

São Paulo, muitas vezes chamado de “estado mais sortudo do Brasil”, acumulou uma impressionante soma de mais de R$ 3,9 bilhões em prêmios da Mega-Sena ao longo do tempo. Esse estado, conhecido por sua vibração e energia, é reconhecido como o líder na obtenção de prêmios substanciais no jogo.

Rio de Janeiro na medalha de prata

O Rio de Janeiro assume a segunda posição nesse pódio de “regiões mais sortudas” do país, com 47 apostas que se converteram em vitórias significativas. Enquanto isso, o Paraná se destaca na terceira colocação, celebrando 38 concursos conquistados.

Regiões ‘azaradas’

Há dois estados que, até o momento, não foram abençoados com o prêmio principal da Mega-Sena: Amapá e Tocantins permanecem ausentes da lista dos agraciados. Por outro lado, Roraima figura na última posição, tendo tido apenas uma aposta sorteada, com um prêmio de R$ 2,8 milhões.

Além dos Números

Vale destacar que uma alta classificação no ranking de apostas não garante que um estado também tenha alcançado os maiores valores de prêmios. O Distrito Federal, por exemplo, ocupa o quinto lugar com 35 prêmios bem-sucedidos, totalizando mais de R$ 1,7 bilhão em premiações recebidas. Surpreendentemente, essa quantia supera os R$ 774 milhões obtidos por Minas Gerais, que ocupa a quarta posição com 37 prêmios sorteados.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena. | Foto: Reprodução G1 / Fonte: Caixa Econômica Federal

*Com informações do g1 e da Caixa Econômica Federal