É carne mesmo? O segredo da esfiha do Habib’s

O segredo do Habib’s – Em meio a segredos culinários e histórias de superação, o Habib’s cresceu, tornando-se um dos maiores competidores no mercado de fast food. Mas o que realmente está por trás da receita de sucesso desta rede? Uma esfiha, um caderninho e um empresário determinado a fazer a diferença.

A esfiha do Habib’s é uma receita tradicional e sagrada na empresa. Foto: divulgação

Conheça a história do Habib’s

Alberto Saraiva, fundador do Habib’s, compara o segredo de sua famosa esfiha ao mistério que envolve a receita da Coca-Cola. Embora não tenha o mesmo nível de sigilo, a receita é guardada com o mesmo carinho. Em entrevista ao UOL, Saraiva revelou que o conhecimento dessa iguaria veio de Paulo Abraão, um dos primeiros empregados da rede. Com mais de 70 anos na época, Abraão aproximou-se de Saraiva buscando emprego e introduziu-lhe ao mundo das esfihas. O resultado desse encontro está até hoje no coração do Habib’s: um caderno com as receitas originais, que pode ser visto na primeira loja da rede, no bairro da Lapa, em São Paulo.

A tradicional esfiha de carne é resultado da combinação de acém, suco de limão, fubá, tomate e cebola. O fubá é uma adição estratégica, garantindo que a massa fique dourada e evitando que grude ao ser aberta. Segundo Saraiva, a receita permanece inalterada ao longo dos anos, mantendo sua essência original.

O Habib’s sempre foi reconhecido por seus preços acessíveis. Quando abriu as portas, uma esfiha tinha o valor de meros R$ 0,19. Atualmente, apesar dos ajustes inflacionários, o preço ainda é atraente: R$ 2,99 por unidade ou uma oferta especial de dez por R$ 29,90. Alberto é incisivo ao dizer que preços elevados nunca fizeram parte de sua trajetória. Sempre que tentou subir demais os valores, não obteve sucesso.

A estratégia de oferecer preços competitivos é acompanhada de uma logística impressionante. A rede consome mensalmente cerca de 150 toneladas de acém, além de produzir em suas próprias fábricas uma vasta quantidade de ingredientes, como 800 toneladas de sorvete e 100 toneladas de queijo fresco por mês.

A trajetória de Saraiva é permeada de desafios. Deixando seu interior natal no Paraná para estudar medicina em São Paulo, ele foi abruptamente introduzido ao mundo dos negócios após uma tragédia: a morte de seu pai, assassinado em um assalto, apenas 19 dias após comprar uma padaria no bairro do Belém. Com 19 anos, Alberto assumiu o estabelecimento e, enfrentando a escassez de clientes, inovou ao vender pão mais barato e criar promoções atraentes.

A jornada no universo gastronômico não parou por aí. Saraiva mergulhou em diversos empreendimentos, desde pastéis e fogazzas até nhoques. No entanto, sua busca era por um produto que rivalizasse com o poderoso hambúrguer do McDonald’s. As esfihas, apresentadas por Abraão, foram a resposta.

Ampliação

Hoje, após consolidar-se com lojas de rua, o Habib’s planeja ampliar sua presença em shoppings, com a meta de inaugurar 400 unidades. Em contrapartida, Saraiva destaca que o poder do Habib’s não está apenas em suas esfihas. Com um cardápio diversificado e a possibilidade de tomar um chope, a rede se diferencia.

O império de Saraiva expande-se para além do Habib’s. Ele é proprietário da rede de massas Ragazzo e da churrascaria Tendal Grill. O Ragazzo, recentemente, passou por uma reestruturação, adotando um formato mais “casual dining”, semelhante ao famoso Outback. Contudo, a essência de oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis permanece.

Em uma era digital, o grupo não fica atrás e lança marcas como a Mita, especializada em marmitas, e a Cabulosa, dedicada a pizzas de qualidade superior. Mesmo com novidades, o objetivo é manter a qualidade, tornando os produtos acessíveis a todos. Em 2022, o grupo registrou um faturamento impressionante de R$ 2,7 bilhões, mostrando que a esfiha, e o homem por trás dela, conquistaram de fato o paladar brasileiro.

