Usar o Instagram sem algoritmo agora é possível, mas não para os brasileiros

Novo modo no Instagram – Se você é um usuário europeu do Instagram, logo poderá dizer adeus aos algoritmos que decidem o que você visualiza na plataforma. Uma recente iniciativa da Meta, empresa que um dia chamamos de Facebook, permitirá que os usuários desse continente ajustem a maneira como interagem com a rede social. Esta medida, tomada em resposta a uma nova legislação da União Europeia, promete alterar significativamente a experiência digital de muitos europeus.

O Instagram permite aos usuários europeus desativarem o algoritmo de recomendação. Foto: divulgação

Instagram atende a pedido dos usuários

A mudança, que tem chamado a atenção do setor tecnológico e dos entusiastas da privacidade, refere-se especificamente aos algoritmos de recomendação, ferramentas que avaliam os hábitos do usuário para sugerir conteúdo relevante e, em muitos casos, produtos ou serviços que possam ser de interesse. Em um comunicado recente, Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, detalhou que os usuários agora terão a opção de acessar recursos populares como Reels e Stories no Facebook e Instagram, mas sem a interferência do conteúdo determinado por esses algoritmos.

Mas, o que isso realmente significa na prática? Tomemos como exemplo uma atividade comum para muitos: ao abrir o Instagram e se deparar com uma sequência de Stories ou Reels. Com a nova atualização, os europeus poderão optar por visualizar esses conteúdos em uma ordem cronológica, exibindo primeiro os mais recentes. Portanto, a curadoria será feita com base no tempo de publicação e não no que o algoritmo ‘acredita’ ser o mais relevante para o usuário.

Essa notável reviravolta foi impulsionada pela Lei de Serviços Digitais (DSA) da União Europeia. Esse novo conjunto de regulamentações visa impor responsabilidades adicionais aos prestadores de serviços digitais. Entre as diretrizes da DSA, destaca-se a obrigatoriedade das plataformas online – categoria na qual estão incluídos gigantes como Facebook, TikTok, Kwai e outros – de proporcionar aos usuários a capacidade de desativar as recomendações personalizadas. Como resultado, caso o usuário opte por essa desativação, as publicidades que surgirão em sua tela serão mais genéricas, em contraste com as específicas, moldadas de acordo com os interesses e atividades anteriores do usuário na plataforma.

Outras plataformas

A Meta não é a única empresa a adaptar-se à nova legislação. A plataforma de vídeos curtos, TikTok, também anunciou mudanças em resposta às diretrizes da DSA. Quanto ao Instagram, a nova funcionalidade, além de refletir um compromisso com a privacidade, poderá ser uma ferramenta valiosa para aqueles que preferem não compartilhar certos dados com empresas de tecnologia.

Essa atualização é apenas o início de uma série de modificações que o Instagram, sob a direção da Meta, implementará. As indicações são de que uma equipe substancial, composta por mais de mil profissionais, está atualmente empenhada em garantir que a plataforma esteja em total conformidade com as disposições do DSA.

Este é um momento decisivo na interação entre tecnologia, privacidade e regulamentação. À medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais integradas à nossa vida diária, é provável que vejamos mais desses desenvolvimentos, refletindo uma contínua evolução na maneira como os usuários interagem e controlam sua experiência online.

