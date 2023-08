Põe casaco, tira casaco… Frio voltará com força no final de semana

O veranico atípico durante o inverno está chegando ao fim nesta sexta-feira (25), e promete um pouco de frio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um “alerta amarelo” foi emitido por conta da redução das temperaturas em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de previsão de rajadas de vento e chuva. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Alerta amarelo para baixa temperatura no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. | Foto: Reprodução / Inmet

Tempo segue inquieto e temperatura deve cair

O veranico atípico durante o inverno está chegando ao fim nesta sexta-feira (25), e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um “alerta amarelo” para a redução das temperaturas em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Após a passagem de uma onda de calor que elevou os termômetros a até 34°C em São Paulo, a nebulosidade voltou a aumentar já na noite de quinta-feira, marcando o início da queda nas temperaturas.

Calor intenso pela manhã

Segundo a Climatempo, a sexta-feira começará com sensação de calor, porém, os termômetros irão declinar gradualmente. A menor temperatura do dia deverá ser registrada no início da noite. São esperadas condições de chuva tanto no amanhecer quanto no anoitecer, especialmente no litoral paulista, onde a chuva será frequente por diversos dias consecutivos.

Com o avanço das instabilidades, os ventos também ganharão força no estado de São Paulo, com rajadas variando entre 40 e 65 km/h. Em áreas mais próximas do Paraná e nas regiões de Itapetininga e Sorocaba, as rajadas poderão atingir até 70 km/h.

Previsão para o fim de semana nos estados sob alerta amarelo

Rio de Janeiro:

Sexta-feira (25): Mínima de 16°C / Máxima de 25°C

Mínima de 16°C / Máxima de 25°C Sábado (26): Mínima de 16°C / Máxima de 22°C

Mínima de 16°C / Máxima de 22°C Domingo (27): Mínima de 15°C / Máxima de 29°C

São Paulo:

Sexta-feira (25): Mínima de 16°C / Máxima de 24°C

Mínima de 16°C / Máxima de 24°C Sábado (26): Mínima de 13°C / Máxima de 18°C

Mínima de 13°C / Máxima de 18°C Domingo (27): Mínima de 11°C / Máxima de 15°C

Rio Grande do Sul:

Sexta-feira (25): Mínima de 8°C / Máxima de 17°C

Mínima de 8°C / Máxima de 17°C Sábado (26): Mínima de 8°C / Máxima de 16°C

Mínima de 8°C / Máxima de 16°C Domingo (27): Mínima de 6°C / Máxima de 16°C

Santa Catarina:

Sexta-feira (25): Mínima de 14°C / Máxima de 16°C

Mínima de 14°C / Máxima de 16°C Sábado (26): Mínima de 13°C / Máxima de 16°C

Mínima de 13°C / Máxima de 16°C Domingo (27): Mínima de 10°C / Máxima de 16°C

O que está por vir

Os meteorologistas explicam que a onda de calor que afetou as regiões Sudeste e Centro-Oeste foi impulsionada pela frente fria que avançou pelo sul do país. Essa frente fria continuará a se deslocar em direção à região sudeste nos próximos dias. A massa de ar frio resultante fará com que as temperaturas máximas caiam significativamente. Por exemplo, em São Paulo, a máxima sairá de 34°C para 18°C entre quarta-feira e domingo.

Influência das mudanças climáticas e recorde de calor

O fenômeno El Niño é uma das explicações para as temperaturas mais elevadas. Esse fenômeno aquece as águas do Oceano Pacífico, bloqueando a chegada de frentes frias e resultando em invernos mais quentes. Além disso, em um contexto de aquecimento global, as altas temperaturas são exacerbadas, levando a fenômenos como ondas de calor com temperaturas excepcionalmente altas.

Em entrevista ao G1, Giovani Dolif, meteorologista do Cemaden, explicou que o movimento da onda de calor em si não é incomum, porém, ele se combina com um planeta já aquecido, resultando em condições mais extremas.

*Com informações do G1.