Nada de CLORO: 2 ingredientes simples podem limpar seu banheiro perfeitamente

O cloro presente em algumas substâncias utilizadas na higienização de certos ambientes domésticos, faz mal à saúde. Trata-se da exposição em excesso e a longo prazo, que levam a problemas respiratórios e outras alergias.

Felizmente, existem diversas alternativas que combinam ingredientes naturais e que você encontra na sua casa. Esse truque vai mudar sua rotina de limpeza e garantir que a cozinha e o banheiro estejam sempre limpos e cheirosos. Entenda.

Nada de cloro! 2 produtos podem limpar seu banheiro e substituir o cloro. / Imagem: Divulgação.

Use vinagre e bicarbonato para limpar a casa

O vinagre branco tem propriedades antimicrobianas, acabando com os germes que circulam no vaso sanitário e demais superfícies. Nesse sentido, consegue matar vírus e bactérias que causam doenças nas pessoas que frequentam o local.

Quanto ao bicarbonato de sódio, o seu efeito embranquecedor e leve abrasividade, promove a remoção de sujidades. Além de combater microrganismos, a ação emoliente nas paredes e nos pisos, facilitam a limpeza manual das frestas.

Esta mistura é mais eficiente no banheiro do que água sanitária

Você vai precisar de:

1 xícara de vinagre branco;

1 xícara de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo:

1º passo: em um recipiente, adicione duas medidas iguais de vinagre branco e bicarbonato de sódio. Se você estiver na dúvida em relação à quantidade, considere as proporções mencionadas acima.

2º passo: misture todos os ingredientes e aplique a mistura nas áreas mais sujas, deixando agir por 15 minutos.

3º passo: agora use uma esponja ou escova, esfregando os resíduos sólidos e o rejunte do chão e das paredes.

4º passo: por fim, enxágue para remover o excesso e não esqueça de secar.

Priorize recursos menos agressivos na faxina

Essa é uma maneira de priorizar recursos menos agressivos na faxina e não significa excluir totalmente a água sanitária. Afinal, o cloro continua sendo importante para sanitizar esses cômodos onde há risco de contaminação. Apenas reduza a quantidade e reserve o seu uso para os dias de faxina pesada.

8 Produtos de limpeza proibidos pela ANVISA.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu e suspendeu oito produtos de limpeza em todo o país. Saneantes como álcool gel, desinfetante, desengraxante e água sanitária de diferentes marcas integram a lista.

Desinfetante

Desinfetante Estrela, fabricado pela Estrela Produtos de Limpeza LTDA-ME.

Álcool gel

O Álcool Gel 70 Higienizante Antisséptico;

O Álcool Gel Ciclo Gel 70 e o Álcool Gel Xô H1;

O Gel Higienizante para as Mãos – Fixed;

Água Sanitária

Água Sanitária Flora;

Desengraxante

Desengraxante Imbrasquim

Saiba mais: Anvisa proíbe venda de marcas de produtos de limpeza e deixa todos CHOCADOS