Estes são os países com mais homens carecas no mundo

Países com mais homens carecas – Se você já se perguntou onde residem os homens mais propensos à calvície no mundo, um novo estudo acaba de lançar luz sobre esta intrigante questão, traçando um verdadeiro mapa da alopecia masculina pelo planeta. Em uma investigação sem precedentes, pesquisadores oferecem um panorama das nações onde a calvície se faz mais presente, e os resultados podem surpreender.

Em diversos países, a calvície afeta muitos homens, tornando-os carecas. Foto: divulgação

Maior incidência de pessoas carecas nestas regiões

A calvície, termo técnico para a queda de cabelo, não escolhe gênero, ainda que os homens sejam os mais frequentemente afetados. Esta condição pode ser desencadeada por uma série de motivos, que incluem fatores genéticos e o simples processo de envelhecimento. Além disso, condições físicas, emocionais e socioambientais têm seu papel. Um dos dados mais intrigantes revelados recentemente na revista científica “Dermatology and Therapy” é que a deficiência de certas vitaminas, como B12, D, biotina, riboflavina e ferro, pode estar diretamente ligada à queda capilar.

Expandindo a visão sobre essa realidade, uma análise realizada pela “World Population Review”, organização renomada por fornecer dados demográficos e populacionais, trouxe uma novidade: um ranking dos países com maior incidência de calvície.

E, se por um lado, os continentes europeu e norte-americano se destacam como regiões com maior percentual de homens com essa condição, por outro, a Ásia mostra uma tendência oposta. No “Top 20 dos países com o maior número de homens carecas”, a República Tcheca assume a liderança, com surpreendentes 42,8% de sua população masculina apresentando a condição. Logo atrás, temos Espanha (42,6%), Alemanha (41,2%), França (39,24%) e Reino Unido (39,29%). O cenário se completa com países como Itália, Holanda, Estados Unidos, Canadá e Bélgica figurando nas dez primeiras posições. Dentre outras nações que marcaram presença neste levantamento, estão Austrália, Grécia, Noruega, Áustria, Dinamarca, Portugal, Irlanda e Finlândia.

A investigação não se limitou a identificar onde a alopecia é mais prevalente. Ela também forneceu informações sobre os locais onde a calvície é menos comum. Neste contexto, países asiáticos, como China, Taiwan, Hong Kong, Vietnã, Laos, Sri Lanka, Coreia do Sul e Japão, são os que possuem o menor percentual de homens calvos. Isso sugere que, por razões genéticas, os asiáticos são menos propensos à calvície em comparação com outras populações mundiais. O continente latino-americano, incluindo o Brasil, não se destacou em nenhum dos extremos desse ranking.

Motivos para a queda capilar

Além dos dados puramente estatísticos, a pesquisa nos convida a refletir sobre os motivos por trás da queda capilar. Seja por razões hereditárias, hormonais, situações de estresse ou patologias específicas, a alopecia se manifesta de diversas maneiras e por diversos motivos.

O debate em torno do tema da calvície e seus impactos sociais, emocionais e até mesmo econômicos certamente ganhará novos capítulos com as revelações deste estudo. E, enquanto a ciência busca entender e combater a queda capilar, este levantamento serve como um lembrete de que, independentemente da geografia, a alopecia é uma realidade que muitos enfrentam diariamente.

