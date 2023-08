Vitória ou derrota? Veja o que muda com a nova isenção do IR aprovada no Congresso

O Congresso Nacional finalmente aprovou a medida provisória que redefine os últimos acertos relacionados à isenção do Imposto de Renda (IR), em sessão realizada na última quinta-feira (24). Com a nova mudança, trabalhadores com rendimentos de até R$ 2.640 mensais estarão isentos do pagamento do tributo, correspondente a duas vezes o valor do salário mínimo. Entenda mais detalhes, logo abaixo.

Congresso aprova novo limite de isenção do Imposto de Renda. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novos limites de Isenção do Imposto de Renda

Notavelmente, a atual isenção é aplicada a valores de até R$ 1.903. A nova faixa de isenção foi aumentada para R$ 2.112, sendo que o governo também implementará um desconto automático de R$ 528 para atingir o montante de R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos.

A expansão dessa isenção tem repercussões abrangentes, impactando inclusive aqueles que ganham acima de dois salários mínimos. Isso se deve ao fato de que o Imposto de Renda não é calculado sobre o total do rendimento, mas sim sobre os montantes que excedem as faixas de isenção ou que estão sujeitos a alíquotas reduzidas.

Por exemplo, um indivíduo com renda de R$ 4 mil por mês (enquadrado na faixa 4) não paga 22,5% sobre o total do salário, mas apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite de isenção. É importante ressaltar que o impacto adicional mensal devido às faixas de renda dedutíveis é relativamente modesto. Entenda a seguir.

Revisão de Valores

Os novos limites de isenção já estavam em vigor desde maio, quando a medida provisória foi oficializada.

Confira a tabela já atualizada com a nova mudança no Imposto de Renda, logo abaixo, e entenda como era anteriormente e como será a partir de agora:

Nova tabela do Imposto de Renda. / Crédito: G1

Para aqueles que se encontram na faixa 3 e ganham entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, a parcela dedutível foi ajustada de R$ 354,80 (valor estabelecido na tabela anterior) para R$ 370,40 conforme as regras atuais, resultando em um acréscimo de R$ 15,60. Vale lembrar que essa atualização é aplicável a todos os indivíduos com renda superior a dois salários mínimos. A isenção completa do Imposto de Renda permanece para aqueles com renda até R$ 2.640.

Com essas modificações, o governo busca aprimorar o sistema tributário, ampliando a isenção do Imposto de Renda para beneficiar um segmento mais amplo da população e reduzir o ônus fiscal sobre os contribuintes de renda moderada.

