Anote na agenda: dia 30 de agosto a Caixa venderá casas e apês por 50% do valor

Leilão da Caixa – Um leilão online de imóveis está gerando grande expectativa no setor imobiliário e entre aqueles que aspiram à compra da casa própria. Organizado pela Caixa Econômica Federal em parceria com a Fidalgo Leilões, o evento promete descontos que podem chegar a até 40% em relação ao valor de mercado. Mas as oportunidades não param por aí: é possível utilizar o FGTS e financiamento bancário para efetuar a compra. Quer saber mais sobre como não perder essa chance única? Continue lendo.

A Caixa Econômica Federal oferece descontos imperdíveis em leilão de imóveis. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa oferece imóveis por meio de leilão

A Caixa Econômica Federal se uniu à Fidalgo Leilões para lançar uma série de leilões de imóveis que se estenderão pelas próximas semanas. A primeira fase desse projeto, que atrai a atenção de compradores em potencial, tem seu encerramento marcado para o dia 30 de agosto às 10h. O diferencial desta iniciativa é a possibilidade de comprar propriedades com preços baseados nos valores das dívidas vinculadas a elas, o que frequentemente resulta em descontos impressionantes. O endereço eletrônico para quem deseja conferir as ofertas é https://www.fidalgoleiloes.com.br/, e nele você encontrará opções de casas, apartamentos, terrenos e até estabelecimentos comerciais.

Veja também: Consiga um empréstimo do Caixa Tem direto no app ainda HOJE

No que diz respeito à abrangência geográfica, a oferta é diversificada e abarca todo o território nacional. O leilão da Caixa disponibilizará um total de 900 imóveis, com 280 bens já na primeira etapa. A região Norte, por exemplo, apresenta oportunidades nos estados do Amazonas e Pará, enquanto o Nordeste conta com ofertas em estados como Alagoas, Bahia e Pernambuco, chegando a até 13 opções de imóveis em alguns casos. No Sul do país, destaca-se a grande quantidade de imóveis disponíveis no Rio Grande do Sul, ao passo que o Sudeste oferece opções em estados como Minas Gerais e São Paulo. O Centro-Oeste não fica atrás, com imóveis no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Condições de pagamento

Douglas Fidalgo, o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, ressalta que os leilões não somente oferecem preços atrativos, como também apresentam variadas condições de pagamento. A Caixa está facilitando a aquisição ao permitir o uso do FGTS e oferecer opções de financiamento. Portanto, aqueles que estão interessados em aproveitar essa oportunidade devem visitar a agência bancária mais próxima para obter a carta de crédito necessária antes do término do leilão.

Novas datas já foram confirmadas para a realização de mais leilões, que acontecerão nos dias 5, 12 e 27 de setembro, todos com encerramento às 10h. Dessa forma, a iniciativa se apresenta como uma excelente oportunidade para aqueles que buscam realizar o sonho da casa própria ou investir no setor imobiliário. A combinação de preços abaixo do valor de mercado com a possibilidade de financiamento e uso do FGTS torna essa uma das melhores oportunidades do ano para quem deseja investir em imóveis.

Veja também: Nova data de atualização para o Caixa Tem e para os benefícios do governo; confira