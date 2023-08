Carteirinha do INSS: existem benefícios que você não usa e deveria; veja quais

Lançada pelo governo federal no último mês de maio, a carteira virtual do INSS, vem revolucionando a forma como os cidadãos podem acessar e comprovar seus dados, mas também oferece vantagens como descontos em uma variedade de estabelecimentos, incluindo farmácias, shows, cinemas, serviços de telemedicina e muito mais. Entenda mais detalhes sobre o documento e como solicitar, logo abaixo.

Praticidade ao alcance das mãos

O governo brasileiro lançou, em maio deste ano, a carteira virtual do INSS, revolucionando a forma como os cidadãos podem acessar e comprovar seus dados. Agora, por meio de um aplicativo gratuito disponível para smartphones Android e iOS, a obtenção da carteira virtual do INSS se tornou uma realidade acessível e conveniente.

Esta inovação não só simplifica a confirmação de dados para beneficiários, mas também oferece vantagens como descontos em uma variedade de estabelecimentos, incluindo farmácias, shows, cinemas, serviços de telemedicina, seguros, viagens e muito mais.

Vantagens da Carteira Virtual do INSS

A carteira virtual elimina a necessidade de apresentar documentos físicos ou visitar agências para confirmar a condição de segurado da Previdência. Ela contém as principais informações do segurado, como número do benefício e dados pessoais, substituindo efetivamente o antigo cartão magnético.

A carteirinha digital não apenas simplifica a comprovação do benefício, mas também oferece vantagens práticas. Beneficiários podem desfrutar de descontos em diversos serviços em todo o país, como shows, cinemas e farmácias, proporcionando uma experiência enriquecedora.

Mais uma vantagem está na facilidade de acesso, já que o documento é acessível a aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência. Isso oferece praticidade e agilidade na obtenção do documento, tornando o processo mais eficiente para todos os segurados com benefícios ativos. Com a posse da carteirinha digital, o beneficiário elimina a necessidade de carregar um cartão físico, permitindo que os beneficiários acessem informações importantes a qualquer momento com facilidade.

Como conseguir a carteira virtual?

A seguir, ensinamos o passo a passo de como obter sua carteirinha digital do INSS. Confira abaixo:

A solicitação da carteirinha virtual do INSS requer o download do aplicativo específico para Android ou iOS;

Após baixar o aplicativo, faça login usando a plataforma gov.br;

Dentro do aplicativo, localize a opção “Carteira do Beneficiário”;

Para beneficiários com benefícios ativos no INSS, o aplicativo solicitará uma foto, que pode ser tirada diretamente do celular. Após a foto, compartilhe os dados do benefício através do QR Code, que será usado na apresentação da carteira. Faça o download da carteirinha em PDF, tornando-a disponível no smartphone.

Como acessar?

A carteira pode ser acessada no aplicativo usando a identificação ou o QR Code, que é atualizado mensalmente para segurança. A emissão do documento é instantânea, não necessitando esperar aprovação do órgão para aproveitar seus benefícios. Se tiver dúvidas ou problemas ao longo do processo, você poderá obter atendimento através do número 135.

Simplificação do benefício por incapacidade temporária

O INSS está simplificando o processo de obtenção do auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença. Agora, os brasileiros podem solicitar o benefício sem a necessidade de passar por perícia nas agências. O benefício por incapacidade temporária tem um prazo máximo de 180 dias, consecutivos ou não.

Em caso de indeferimento, é possível fazer um novo requerimento dentro de 15 dias. A facilidade de solicitação sem perícia já foi disponibilizada anteriormente, especialmente durante a pandemia de Covid-19, com o intuito de agilizar e diminuir a fila de espera do INSS.

Documentação necessária

A concessão do benefício se dá através de uma lista de documentos, sendo o atestado médico o principal. Esse novo procedimento pode ser realizado online ou por telefone.

Fazendo a solicitação

Existem três opções para fazer a solicitação do auxílio, atualmente. O pedido do benefício por incapacidade temporária sem perícia pode ser realizado através do site oficial, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Em todas as opções, é necessário enviar os documentos digitalmente, com destaque para o atestado médico.

É importante frisar que as novas regras já estão ativas. Desta forma, os solicitantes que ainda aguardavam na fila por esse tipo de auxílio podem tentar solicitar sem que seja necessário passar por uma perícia. Contudo, é válido lembrar que tal facilidade não se aplica à aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio por incapacidade temporária.

