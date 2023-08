Tutorial para fazer um cartão de visitas interativo para celular (de graça)

Foi-se o tempo que era necessário misturar vários programas para criar um cartão de visitas interativa. Trata-se de um pequeno cartão na qual terá várias informações acerca de determinada empresa ou prestador de serviços. Com links que direcionam os usuários para suas redes sociais, contato direto, etc. Veja como é fácil fazer e o passo a passo completo.

Cartão de visita 2023

Ter um cartão de visita é de suma importância para auxiliar no cotidiano de vendas. Ao invés de entregar a cada possível cliente um cartão de visita físico, é possível entregar a eles cartões virtuais.

Na qual ele poderá abrir diretamente pelo WhatsApp e verificar todas as informações referentes ao serviço que será prestado.

Para criação deste cartão de visita será usado o editor online Canva. Sua versão gratuita fornece uma série de templates que possibilitam aos usuários uma vasta quantidade de opções de personalização.

Será trabalhado um template pronto, entretanto, poderá ser modificado de acordo com as necessidades pessoais de cada pessoa. Usando a versão Pro do Canva é possível obter ainda mais recursos e funcionalidades.

O Canva é totalmente interativo, logo, para adicionar uma imagem ou texto — basta clicar em cima do elemento e na parte superior esquerda realizar a edição/alteração.

Passo a passo de como criar um cartão de visitas

Portanto, para fazer um cartão de visita através do Canva é bem simples. O passo a passo é direto e pode ser feito tanto na versão mobile quanto na para computador.

Passo 1: Faça login no Canva e na ferramenta de pesquisa procure por “Cartão de Pesquisa e verifique os modelos disponíveis”. Clique no que melhor se adaptar ao projeto e clique em “Personalizar este modelo”.

Passo 2: Clique nos elementos de texto do cartão de visita e realize a alteração. Basta clicar com o botão direito e ir apagando e adicionando novas informações. Desde o nome do cartão até o endereço de e-mail.

Passo 3: Na aba esquerda clique em “Uploads” e realize o upload de todas as imagens que devem estar no cartão de visita. Como o modelo escolhido é bem simples, será feito o upload apenas de uma imagem que servirá como “perfil” do cartão de visita. Feito isso, apenas posicione a imagem em cima do círculo e automaticamente ela será mesclada à mascára de camada.

Passo 4: Caso queira alterar as coisas, basta clicar na cor em si e alterar na parte superior central. Feito isso, clique em “Compartilhar” e escolha o formato de PDF.

Passo 5: Entre no site PDF Escape (pdfescape.com) e clique na opção “Free Online”. Este será o site usado para tornar o cartão de visitas interativo. Faça o upload do cartão de visitas e entre na área de edição.

Passo 6: Clique em “Insert” e selecione “Link”. Feito isso, selecione a região que deverá ser interativa — isto é, que a pessoa irá clicar para ser redirecionada para um outro lugar. E posteriormente adicione o link. Feito isso, salve o PDF e pronto.

Estes são os passos necessários a fim de conseguir criar um cartão interativo em questão de minutos. A complexidade pode ser alterada de acordo com o projeto em si. Entretanto, esta é a maneira mais simples e básica de realizar a ação.

