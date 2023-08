R$ 600 do governo em risco para este grupo de pessoas; entenda

O governo avisou e muitos não deram a importância devida. Com isso, é previsto que mais 3 milhões de pessoas que, até então, faziam parte do programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família seja excluídas do sistema do CadÚnico e percam permanentemente o auxílio social, por conta de irregularidades e informações fraudulentas em sua ficha cadastral. Entenda mais detalhes, a seguir.

Milhares de pessoas perderam seus benefícios do Bolsa Família, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A sorte durou pouco

Uma notícia impactante foi divulgada pelo governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta semana. O Ministério do Desenvolvimento Social anunciou que mais de 3 milhões de beneficiários serão excluídos do programa Bolsa Família.

Beneficiários tinham renda de até R$ 20 mil

O ministro responsável pelo Bolsa Família, Wellington Dias, explicou recentemente que algumas famílias estão recebendo o benefício mesmo tendo uma renda de até R$ 20 mil. Diante disso, o governo liderado por Lula está tomando medidas para remover esses cadastros do banco de dados do programa.

“Estamos excluindo 3 milhões de beneficiários cujas rendas variavam de R$ 10 mil a R$ 20 mil mensais. Além disso, identificamos pessoas que falsificaram informações, alegando não possuir renda, mas, ao verificarmos, constatamos que eram proprietários de estabelecimentos comerciais”, esclareceu o ministro.

Novos requisitos para garantir o benefício

As regras atuais do Bolsa Família estabelecem os seguintes critérios: os beneficiários devem ter uma renda per capita familiar mensal de até R$ 218 e manter as informações atualizadas no Cadastro Único. Adicionalmente, se a renda mensal ultrapassar esse valor, a família poderá permanecer no programa por até 24 meses, recebendo metade do benefício.

Além disso, os novos valores do benefício foram ajustados neste ano e estão detalhados a seguir:



• Benefício de Renda de Cidadania: Concede R$ 142 por membro da família;

• Benefício Variável Familiar: Oferece R$ 50 para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos;

• Benefício Primeira Infância: Disponibiliza R$ 150 para cada criança com até seis anos;

• Benefício Complementar: Suplementa com R$ 600 se a família não atingir o número mínimo de membros exigidos.

Novo processo de repasse

Além disso, a medida também esclarece como será a nova dinâmica de repasse do Bolsa Família. Seguindo as diretrizes, todas as atividades relacionadas ao programa, como liberação, bloqueio e suspensão, serão coordenadas pelo Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec).

Cronograma de rapasses do Bolsa Família em Agosto

Quanto às datas de pagamento, o governo liderado por Lula já divulgou o calendário completo do programa para o mês de agosto:



• Final do NIS 1 – 18;

• Final do NIS 2 – 21 (liberado em 19/08);

• Final do NIS 3 – 22;

• Final do NIS 4 – 23;

• Final do NIS 5 – 24;

• Final do NIS 6 – 25;

• Final do NIS 7 – 28 (liberado em 26/08);**

• Final do NIS 8 – 29;

• Final do NIS 9 – 30;

• Final do NIS 0 – 31.

