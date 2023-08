Marcado! Dia 31 tem surpresa na forma de Pix para muitos brasileiros

Na quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, o Governo Federal liberou a consulta sobre quais brasileiros receberão uma transação via Pix no último dia deste mês. Desde maio de 2023, a Receita Federal vem efetuando os pagamentos das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2023.

Nesse sentido, o órgão já liberou três lotes de restituições. Na próxima semana, um novo grupo de pessoas receberá a devolução do tributo excessivo, marcando o quarto lote.

Portanto, é aconselhável verificar a lista e se seu nome está entre aqueles que receberão o Pix na última quinta-feira de agosto ou se o depósito ocorrerá em outra data.

Consulta liberada: veja se você está na lista para receber "super Pix" dia 31.

Pix da Receita Federal na próxima quinta-feira (31)

No dia 31 de agosto de 2023, irá ocorrer as transações via Pix nas contas daqueles que, ao verificarem seus nomes e CPF hoje, constatarem que estão aptos a receber o benefício em suas contas bancárias. Neste grupo, há 6,1 milhões de contribuintes que receberão seus pagamentos.

No entanto, se você realizou a consulta e até o quarto lote não recebeu o pagamento, é provável que precise esperar mais um mês para que o depósito do valor aconteça em sua conta.

Isso porque o quarto lote não é o último grupo de Pix programados pela Receita Federal. Sendo assim, o desembolso do quinto lote de restituição do tributo está marcado para o dia 29 de setembro de 2023.

Consulta à restituição do IRPF

A partir das 10h desta quinta-feira (24 de agosto de 2023), contribuintes podem consultar o quarto lote de restituição do Imposto de Renda, pois a Receita libera a consulta com uma semana de antecedência em relação à data do Pix. Para isso, é necessário acessar o site da Receita Federal.

Depois, você pode selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar a Restituição” para verificar se a restituição já está disponível.

Além da verificação convencional, é possível efetuar uma avaliação mais minuciosa da condição de sua declaração, detectando eventuais pendências. Essa análise minuciosa pode ser feita acessando o extrato de processamento no ambiente virtual do e-CAC.

O que é o imposto de renda?

Ele tem como objetivo principal financiar os gastos públicos e promover a redistribuição de renda. O imposto é utilizado para custear serviços e investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, entre outros setores, visando o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade como um todo.

