Depois do calor fora de época, frio deve voltar com força no Brasil

A volta do frio – O termômetro em São Paulo está subindo a níveis preocupantes e, segundo os meteorologistas, o calor não dá sinais de que vai dar uma trégua. A quebra de recordes de temperatura e a chegada de uma frente fria iminente estão deixando os paulistas em estado de alerta. Quer entender por que este agosto pode entrar para a história? Continue lendo.

O frio intenso continua, mas uma frente fria trará alívio ao estado de São Paulo. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Frio nos próximos dias

Na terceira semana de agosto de 2023, o estado de São Paulo experimentou temperaturas inesperadamente altas, graças a uma intensa onda de calor que vem varrendo o país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura atingiu picos de 38°C na última quarta-feira, 23 de agosto, tornando-o provavelmente o dia mais quente do ano até o momento. Cidades como Bertioga, Valparaíso e José Bonifácio registraram temperaturas superiores a 37°C. No entanto, espera-se que as temperaturas possam aumentar ainda mais em diversas regiões do estado nesta quinta-feira, 24 de agosto.

Mas nem tudo é calor: uma frente fria avança pelo litoral paulista nesta quinta-feira. Esse fenômeno meteorológico deve provocar pancadas de chuva na divisa com o Paraná e em áreas do Sul e do Leste do estado de São Paulo. Ainda assim, o dia promete ser extremamente quente, com temperaturas que podem chegar perto dos 40°C no interior.

A expectativa de chuvas deve aumentar nesta sexta-feira, 25 de agosto, e se estender até o último fim de semana do mês, com a passagem de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o território paulista. As precipitações devem ocorrer em todo o estado e, em algumas regiões, a chuva pode ser de moderada a forte.

Após essa onda de calor, os meteorologistas preveem uma queda significativa nas temperaturas nos próximos dias. Na capital, por exemplo, a temperatura deve cair cerca de 10°C entre a tarde de hoje e de amanhã. Durante o fim de semana, as temperaturas na cidade de São Paulo não devem passar dos 20°C, criando um ambiente frio e úmido.

Histórico em SP

O estado de São Paulo tem histórico de temperaturas elevadas em agosto. A marca de 32,3°C registrada nesta quarta-feira foi a sétima maior desde o início dos registros em 1943, segundo dados do Mirante de Santana. O recorde histórico para agosto, de 33,1°C, foi estabelecido em 1952 e igualado em 1955. No entanto, as previsões indicam que há uma chance de o recorde ser quebrado nesta quinta-feira, com a capital podendo atingir até 34°C.

O cenário atual tem levantado preocupações sobre as mudanças climáticas e seus impactos em nosso cotidiano. A variação abrupta de temperaturas, além de desconfortável, pode trazer riscos à saúde e afetar setores como agricultura e energia elétrica. Por isso, é essencial ficar atento às previsões meteorológicas e tomar as devidas precauções, tanto para enfrentar o calor extremo quanto para se preparar para a queda abrupta de temperatura que se aproxima.

