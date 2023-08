Astrologia: momento pede para que todos analisem suas vidas

Se falamos de astrologia, falamos em Mercúrio retrógrado, e ele está de volta. E com ele, a necessidade da serenidade e do cuidado em questões profissionais e na parte comunicativa, em geral. Contudo, com um pouco mais de foco, é tranquilamente possível administrar essa fase de maneira eficiente e produtiva. Saiba mais detalhes sobre um novo período astrológico que sempre traz mudanças no dia à dia de todos nós, logo abaixo.

Durante o novo trânsito de Mercúrio Retrógrado, as pessoas deverão adotar uma postura de maior reflexão e cautela em diversas áreas da vida. | Foto: Reprodução / montagem

Mercúrio Retrógrado te chama à reflexão

O período de Mercúrio retrógrado está de volta, suscitando a necessidade de serenidade e cuidado nas esferas empresariais e comunicativas. Entretanto, com um pouco mais de foco, é plenamente possível administrar essa fase de maneira eficiente e produtiva.

A retrogradação implica na aparente desaceleração de um planeta, dando a ilusão de um movimento contrário. Em palavras do astrólogo Ricardo Hida, essa é uma fase em que o planeta parece estar mais próximo da Terra, impactando nossa visão.

Hora de rever suas ações

Este é também um momento propício para reavaliar posições, ações e crenças, bem como para corrigir eventuais equívocos. O conselho de Hida é claro: não é uma época de estagnação, mas sim de continuidade com serenidade. Ele compara essa situação a dirigir em uma serra com neblina, onde a velocidade deve ser reduzida, mas o movimento não deve cessar.

Quando a retrogradação de Mercúrio está em questão, englobando o planeta da comunicação, transações comerciais e viagens, a atenção deve ser direcionada para a forma como nos comunicamos e como negociamos. Além disso, é recomendado reexaminar mentalidades e ser cauteloso nas pequenas deslocações e viagens de trabalho.

Nesse contexto, Ricardo Hida apresenta um guia de ações importantes até 15 de setembro, data que marca o término da retrogradação. Confira, logo abaixo.

Entenda os 6 cuidados fundamentais no Mercúrio Retrógrado

1. Leia, depois leia novamente o que escreve

Durante o Mercúrio retrógrado, a comunicação tende a ser mais complexa e o pensamento, mais confuso. Assim, é aconselhável revisar e reler e-mails, relatórios e documentos escritos quantas vezes for necessário. A clareza, organização e objetividade das informações devem ser confirmadas, evitando erros de ortografia.

2. Revise sua documentação

“A retrogradação é o momento do ‘re’: rever, reavaliar, refazer”, enfatiza Ricardo Hida. Durante esses cerca de 25 dias, é crucial examinar minuciosamente documentos e contratos antes de assinar qualquer coisa. Se necessário, buscar uma segunda opinião da equipe para uma revisão adicional.

3. Confirmando seus compromissos

É prudente confirmar os horários e datas de compromissos duas vezes (ou mais). Durante o Mercúrio retrógrado, conflitos na agenda são comuns. “Lapsos de memória podem aumentar, especialmente em situações tensas com a Lua”, alerta Ricardo.

4. Cuidado redobrado com seus negócios

Se possível, é recomendável adiar grandes transações comerciais até após 3 de novembro, quando a retrogradação de Mercúrio termina. Caso não seja viável, é aconselhável redobrar a atenção e revisar cuidadosamente todas as condições, pois Mercúrio está associado a trocas e comércio, podendo haver maior propensão a erros e fraudes quando em desarmonia com Netuno.

5. Reavaliação e ajustes de processos

O período retrógrado de Mercúrio também é propício para reexaminar hábitos e padrões que clamam por renovação. É a chance de implementar melhorias. Segundo Ricardo, um planeta retrógrado lembra-nos que nada é definitivo e que sempre há espaço para correções.

6. Hora da revisão do seu carro

Dado que a retrogradação de Mercúrio tem vínculo com viagens, é um momento oportuno para a revisão de veículos, não apenas para viagens rodoviárias, mas também para trajetos urbanos. Essa precaução é válida tanto para veículos pessoais quanto corporativos.

Com a abordagem correta, é possível enfrentar o Mercúrio retrógrado de forma construtiva e, quem sabe, até tirar proveito desse período de reflexão e reavaliação.

