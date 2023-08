Pague apenas 19% do imóvel no Banco do Brasil ou no Bradesco; veja como

Se você gosta de investir, talvez este seja o melhor momento para tal, principalmente com oportunidades vantajosas dentro do setor imobiliário. Grandes instituições bancárias do Brasil, como o Bradesco e o Banco do Brasil, estão realizando leilões de imóveis em todo o país, com descontos inacreditáveis, que podem chegar a até 81%. Saiba mais detalhes sobre esta oportunidade de negócio, a seguir.

Está na hora de investir

Se está buscando oportunidades de investimento imobiliário, este pode ser o momento ideal. Grandes instituições bancárias do Brasil, como o Bradesco e o Banco do Brasil, estão promovendo leilões de imóveis em todo o país, com descontos expressivos de até 81%.

Essas propriedades abrangem uma ampla variedade de opções, desde imóveis rurais a residenciais. Há casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos em oferta. Os valores desses ativos oscilam de R$ 21,4 mil a expressivos R$ 18 milhões, proporcionando um leque diversificado de oportunidades de investimento. Conheça os detalhes e as vantagens dos leilões imobiliários, logo abaixo.

Imóveis de leilões bancários; conheça as vantagens

Leilões online facilitam o acesso

A facilidade de acesso é garantida pelos leilões online, tornando as irresistíveis ofertas acessíveis aos interessados. Aproximadamente 1,8 mil propriedades estão disponíveis para lances, abrindo um horizonte abrangente para investidores. São mais de 1,6 mil propriedades do Banco do Brasil e várias outras do Bradesco distribuídas em várias regiões do país.

Há algumas ofertas que se destacam dentre os imóveis leiloados. Um imóvel em São José do Rio Preto é leiloado pelo Banco do Brasil por R$ 136 mil, representando um desconto de 33% em relação ao valor avaliado de R$ 205 mil. Esta propriedade, localizada no Parque Rio Amazonas, abrange 44 metros quadrados.

Além disso, no Tocantins, uma ampla fazenda está em leilão. Uma vasta área de 193 hectares em Abreulândia está disponível por R$ 1,2 milhões, representando um desconto significativo de R$ 689 mil em relação ao valor original, sendo uma oportunidade única para investidores no setor do agronegócio.

Ofertas do Banco Bradesco

Por parte do Bradesco, um imóvel que merece atenção é uma casa situada em Goiás, no Jardim das Palmeiras. Com um terreno de 300 metros quadrados, os lances iniciais para essa propriedade começam em R$ 52 mil. Ademais, há a opção de um apartamento na prestigiosa Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, com lance inicial mais alto de R$ 918 mil.

É bom se apressar

Se deseja se beneficiar dessas oportunidades, a hora é agora. Essas propostas estarão disponíveis somente durante o mês de agosto. Não deixe escapar a chance de concretizar excelentes negócios por meio dos leilões de imóveis. Aproveite essa ocasião única para investir no mercado imobiliário com vantagens atrativas.

