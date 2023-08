ATENÇÃO! Google anuncia mudança que pode tirar milhões de atividade

O Google, uma das maiores empresas digitais, adotará uma mudança de impacto em suas políticas. No anúncio recente, a empresa comunicou que, a partir de 1º de dezembro deste ano, deve começar a desativar contas que estiveram sem atividade nos últimos dois anos. Saiba mais detalhes sobre o que deve acontecer, logo abaixo.

Decisão do Google deve impactar usuários

Uma das maiores empresas digitais do planeta, revelou uma mudança significativa em suas políticas para o final de 2023. A partir de 1º de dezembro, o Google começará a desativar contas que estiveram sem atividade nos últimos dois anos.

Para os usuários do Google, isso promete ter várias implicações que vão desde a compreensão das novas diretrizes até a administração ativa de suas contas. A Alphabet, a empresa-mãe que engloba o Google e outras empresas de internet, comunicou essa decisão, esclarecendo que todas as contas inativas em suas várias plataformas, como Gmail, YouTube e outros serviços, serão alvo dessa desativação. Entenda melhor, a seguir.

Classificação de contas inativas pelo Google

O Google define a atividade de uma conta com base em uma variedade de ações, incluindo pesquisas no mecanismo, envio ou recebimento de e-mails, uso do Google Drive, compartilhamento de fotos, visualização de vídeos no YouTube, download de aplicativos e até mesmo o uso do recurso “Fazer login com o Google” em serviços de terceiros.

É importante notar que a atividade é monitorada por conta, e não por dispositivo, o que significa que todas as atividades associadas a uma conta, independentemente do dispositivo usado, são levadas em consideração.

Múltiplas contas no Google? Abra o olho

Usuários com múltiplas contas do Google devem estar cientes de que cada conta é avaliada individualmente quanto à atividade. Mesmo que outras contas no mesmo dispositivo estejam ativas, se uma conta específica não tiver sido usada nos últimos dois anos, será considerada inativa. Isso resultará na exclusão de todos os dados e conteúdos relacionados a essa conta inativa.

Usuários serão notificados

Antes de tomar medidas extremas, o Google promete contatar os titulares das contas. Notificações serão enviadas para o endereço de e-mail associado à conta do Gmail em questão e para o e-mail de recuperação cadastrado. Isso oferece aos usuários a oportunidade de reativar suas contas antes que qualquer dado seja permanentemente excluído.

Se prepare para a mudança

Num cenário digital em constante evolução, a responsabilidade pela segurança dos dados e gerenciamento das contas online está sendo cada vez mais compartilhada entre as plataformas e os usuários. Portanto, a nova política do Google serve como um lembrete para que sejamos proativos na administração de nossas contas digitais.

Se uma conta não é mais usada ou há suspeita de inatividade, a exclusão é uma opção recomendada. Isso não apenas evita surpresas desagradáveis, mas também mantém a organização digital eficiente e organizada.

