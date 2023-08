Comunicado GERAL da Serasa: muita gente pode comemorar com a novidade

O Serasa é o portal mais conhecido de proteção ao crédito do Brasil, é extremamente relevante para a consulta de dados referente à presença ou não de dívidas, assim também sobre o histórico de pagamento da pessoa.

As instituições financeiras costumam analisar informações durante a análise de crédito para liberação de serviços para os clientes.

A grande notícia é que o Serasa estará passando por uma repaginação que pode surpreender a vida dos brasileiros. Veja mais sobre essa mudança!

Acompanhe e saiba o que muda no portal do Serasa | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual será a mudança?

A atualização ocorrerá no Serasa Score, que é a plataforma de pontuação de crédito da empresa, estando disponível ainda neste mês de agosto de 2023.

De forma geral, a principal função desse sistema é avaliar as probabilidades de cada cliente efetuar o pagamento de suas contas.

Isso é feito considerando todas as dívidas associadas ao seu nome e o histórico financeiro, incluindo:

cadastro positivo;

registro de dívidas;

evolução financeira: e

consultas ao CPF.

Sendo assim, com o upgrade, agora são introduzidos as informações referentes ao saldo disponível, salário, limite de crédito, cheque especial, pagamentos/recebimentos, transações e investimentos.

Com isso, o objetivo do Serasa é que essas modificações possam entregar maior exatidão sobre o desempenho financeiro dos brasileiros.

Desse modo, a tendência é que a contagem da pontuação do score seja com mais exatidão. Cada usuário poderá fazer parte de maneira ativa da elaboração de seus pontos, o que pode contribuir significativamente na etapa de concessão de crédito.

O score é bastante importante para os que estão iniciando a vida financeira e para consumidores que são bons pagadores, mas utilizam crédito de forma limitada.

Como atua a pontuação do Serasa?

A pontuação vai de 0 a 1.000, quanto mais elevada ela for, maiores as possibilidades em conseguir crédito.

Basicamente, um score do Serasa é caracterizado como muito bom quando tem entre 701 e 1000 pontos, bom entre 301 e 500 e regular quando é de 0 300. Variando segundo a gestão financeira de cada um.

Como consultar o CPF no serasa?

Para consultar seu CPF, basta fazer login no aplicativo da Serasa. No início da tela principal, você verá a mensagem “Consulta CPF” e a situação do seu documento. Para saber mais detalhes sobre dívida no SPC e Serasa, protesto, vazamento de dados e outras informações em seu nome, clique em “Ver mais”.