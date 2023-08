Quer ganhar R$ 100.000 para ficar viajando? Vaga está na Serasa

Se você é um amante de viagens, saiba que a Serasa está em busca de um produtor de conteúdo que gosta da área de finanças pessoais, além disso o salário é super atraente e está chamando bastante atenção por ser uma vaga de empregos denominada como “dos sonhos”. É isso mesmo que você leu!

A pessoa vai poder viajar pelo Brasil durante seis meses e terá tudo pago pela empresa e o salário é no valor de R$ 100 mil. A pessoa sortuda que for escolhida pelo Projeto Serasa na Estrada, que tem o propósito de prestar serviços nas cidades onde o carro estacionar e levar a mensagem da educação financeira para todas as regiões do Brasil. Veja a leitura abaixo para saber mais.

confira a vaga dos sonhos da Serasa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Que dia começa as inscrições?

Se você ficou interessado (a), já corre porque será uma vaga concorrida e as inscrições abrem hoje (24) e vai somente até o dia 3 de setembro às 23h59. Se você deseja se inscrever pode entrar nesse link: https://www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos.

Vale ressaltar que para participar é preciso ter:

Mais de 18 anos

Conhecimento básico em educação financeira

Saber fazer produção de conteúdo multimídia

Experiência e domínio das redes sociais

Matheus Moura, que é diretor de Marketing da Serasa dá uma dica extra e conta que os candidatos precisam especialmente ter a habilidade de ouvir e contar história, pois é isso que a empresa busca.

Veja também: Cadastro Positivo: entenda o que é e como pode ajudar a subir seu Score na Serasa

Como me candidatar para vaga da Serasa e ganhar R$ 100 mil?

Para ganhar essa vaga será feito por duas etapas:

1 etapa: O candidato precisa fazer a inscrição, que é o preenchimento de um formulário e logo depois responder cinco perguntas. Após responder essas perguntas, será necessário gravar um vídeo de até 60 segundos respondendo à pergunta: “Por que você é a pessoa certa para o Emprego dos Sonhos?’’, e publicar no seu aplicativo TikTok ou Instagram usando a hashtag #empregodossonhosserasa e marcar as redes sociais oficiais da Serasa na publicação.

Uma dica importante é que no momento do vídeo ele pode salvar a inscrição onde parou para conseguir gravar esse conteúdo solicitado. Assim que o vídeo for publicado, volte para a página da inscrição e submete o link da rede social que foi onde divulgou o conteúdo e clique para finalizar essa etapa.

Vale ressaltar que os 50 vídeos que tiver mais curtidas e comentários serão selecionados para a segunda etapa.

2 etapa: Nessa fase o candidato vai ter de produzir novamente um vídeo só que dessa vez respondendo à pergunta “O que você faria para melhorar a educação financeira no Brasil?”. O vídeo precisa ter 90 segundos e dessa vez ser publicado no YouTube como não listado, que é não visível publicamente.

Feito isso, entre novamente no mesmo link de cadastro da inscrição e submete o link do vídeo do YouTube no campo correspondente. Os 50 vídeos que citamos, eles serão compartilhados no site oficial da ação e vão receber votos do público, os 5 vídeos mais votados vão para a disputa final.

O ganhador vai ser escolhido pelos técnicos da Serasa e o anúncio vai ser compartilhado no mês de outubro nas redes sociais da empresa.

Veja também: Como consultar suas dívidas na Serasa? Passo a passo completo