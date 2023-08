Boa notícia — milhões de brasileiros são alcançados ‘todos os meses’ com o Vale-Gás. Trata-se de um auxílio que fornece a quantia equivalente a 01 botijão de gás de 13kg a cada dois meses — em média o gás de cozinha dura este período de tempo em casas convencionais. E para este mês de agosto há uma grande notícia revelada sobre o auxílio que surpreendeu a todos.

Quem recebe auxílio gás pode comemorar GRANDE NOTÍCIA | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo Federal revela grande notícia

Portanto, milhões de brasileiros estavam na espera do Vale-Gás deste mês de agosto. Haja vista que só é pago a cada dois meses, logo, o pagamento acontece nos meses pares do ano.

Como o pagamento começou neste mês de agosto, o próximo será no mês de outubro e assim por diante. Esta é uma medida do Governo que auxilia os brasileiros na aquisição do gás de cozinha.

Haja vista que há alguns meses atrás o valor do gás estava muito alto, o que necessitou de uma ajuda do Governo para que as pessoas conseguissem adquirir este produto tão importante para o consumo.

Portanto, o Governo anunciou que nesta semana o valor será repassado novamente para os brasileiros. Haja vista que havia tido uma pausa em razão do final de semana — o pagamento só acontece durante os dias úteis do mês, já que os repasses do Vale-Gás ocorrem em conjunto com os do Bolsa Família.

Entretanto, uma notícia acabou pegando todos de surpresa quanto ao valor do auxílio deste mês de agosto que acabou sofrendo uma grande redução e acabou revoltando algumas pessoas.

Novo valor é revelado

Neste mês de agosto o Vale-Gás sofreu uma redução em seu valor, isso acabou revoltando algumas pessoas. Até então, o Vale-Gás era de R$ 110 e já chegou a ser de mais. Entretanto, neste mês de agosto o auxílio será de R$ 108.

Entretanto, não é uma má notícia na prática. O valor do auxílio é baseado na média nacional do preço dos gás de cozinha. Logo, se o preço do auxílio caiu é porque a média do botijão também caiu.

Portanto, trata-se de uma medida do Governo que representa a redução do preço do gás de cozinha para os lares brasileiros. Em algumas cidades é possível encontrar o botijão de 13KG por valores inferiores a R$ 100.

Ademais, basta aguardar as novas atualizações dos valores do Vale-Gás para os próximos meses do ano. Lembrando que se o preço continuar caindo, o valor pago para os brasileiros referente ao Vale-Gás também será reduzido. Fator que auxilia não somente os beneficiários do Vale-Gás como a todos os brasileiros.

