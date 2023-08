O ChatGPT é um grande exemplo do avanço da inteligência artificial. Existem alguns concorrentes, como é o caso do Bard. Existem algumas informações que jamais devem ser reveladas para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial — haja vista que pode trazer sérios riscos à sua vida pessoal.

Jamais revele ESTAS informações ao ChatGPT | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda os riscos das IAs

Por mais que a Inteligência Artificial seja uma espécie de robô, não é raro que hajam pessoas por detrás controlando e supervisionando tudo que se passa dentro da tecnologia. Logo — as informações não são tão privadas assim, mas podem passar pelas vistas de outras pessoas.

Existem algumas informações sensíveis que não devem ser compartilhadas com ninguém, sequer com uma inteligência artificial. Haja vista que a segurança digital é um dos pilares do mundo contemporâneo.

É necessário ficar atento quanto as informações preenchidas e informadas em qualquer lugar da internet — haja vista que posteriormente pode ser usada contra as pessoas e até mesmo na aplicação de golpes. É importante ter cuidado redobrado — ainda mais com as IAs.

Portanto, existem alguns dados que jamais devem ser revelados para qualquer I.A da vida, em hipótese alguma. Nem que ela peça, como descrevem alguns especialistas na área da inteligência artificial.

Jamais compartilhe estas informações com uma I.A

Logo — fique atento a cada detalhe abaixo. E jamais compartilhe esses dados com qualquer inteligência artificial. Seja ela brasileira, estrangeira, etc. Todo cuidado é pouco.

Senhas: em hipótese alguma é recomendado compartilhar senhas no ChatGPT. Até mesmo pedir que ele gere novas senhas. Haja vista que se uma senha for gerada por um robô, significa que outro robô pode gerar a mesma senha. Facilitando o ataque hacker através de tentativas e falhas — o chamado ataque de força bruta.

Finanças: jamais deve ser compartilhado com o ChatGPT dados financeiros. Como do cartão de crédito, conta pessoal, etc. Qualquer dúvida oriunda das finanças pessoais devem ser verificadas diretamente com o órgão responsável, isto é, com o banco cujo é cliente.

Informações sensíveis: é importante jamais revelar informações pessoais para o ChatGPT. Bem como endereço, nome completo, número de telefone, etc. Isso pode acabar gerando uma exposição desnecessária na internet que posteriormente pode acarretar em séris problemas.

Saúde: é importante não usar as dicas de saúde dadas pelo ChatGPT, haja vista que se trata de um robô. Caso seja necessário, pode ser coletado as informações. Mas posteriormente levadas até um especialista a fim de validar e garantir a sua veracidade.

Conselhos: não é raro que muitas pessoas se sintam sozinhas, e então acabam precisando recorrer ao ChatGPT a fim de conseguir conselhos e até mesmo desabafar. Entretanto, trata-se de uma I.A que não possui emoções. Pedir conselhos a ela pode não somente expor a vida pessoal como se frustrar mediante as respostas.

Portanto, essas cinco coisas jamais devem ser ditas para uma I.A, caso contrário, poderá ter grandes prejuízos futuros acerca da privacidade na internet.

