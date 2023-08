Estes objetos estão ROUBANDO você todo dia; entenda

No Brasil, a procura por formas de economizar energia está virando algo recorrente entre as pessoas. E, em meio às constantes discussões a respeito da sustentabilidade e da conservação dos recursos do planeta, não são poucos os brasileiros que estão “acordando” para a importância de consumir uma quantidade menor de energia em seus imóveis. Sendo que, dentro desse contexto, é impossível não pensar em alguns objetos.

E a boa notícia diz respeito ao fato de que tal conscientização não só é possível, como também é alcançável, além de resultar em diversos benefícios para o meio ambiente, também, para o bolso de cada pessoa.

Porém, enquanto existem esforços para que as luzes desnecessárias fiquem apagadas, para que os termostatos sejam ajustados e para que os eletrodomésticos mais eficientes sejam adotados, é comum que as uma fonte consideravelmente grande de desperdício energético acabe sendo negligenciada: e essa fonte são os objetos que ficam em standby.

Estes objetos são capazes de “roubar dinheiro” todos os dias | Imagem: Lissete Laverde / unsplash.com

Standby: um verdadeiro vilão que atua de forma silenciosa na conta de luz

Os assassinos de consumo energético atuam de forma silenciosa, e podem ser encontrados facilmente nas residências, em forma de computadores, televisores e muitos outros objetos eletrônicos que são mantidos na tomada mesmo quando estão desligados.

Inclusive, quando estão em espera eles podem até parecer inofensivos, mas ainda estão consumindo energia de forma considerável quando mantidos em standby. Afinal, precisam estar prontos para uso imediato e precisam, também, manter um funcionamento interno.

Em resumo, as suas funções operacionais demandam energia da mesma forma, mesmo quando eles estão em estado ocioso.

Há alguns objetos que fazem o chamado monitoramento de sinais de entrada, que está ligado aos comandos dados pelo controle remoto, por exemplo, enquanto outros, mesmo em standby, acabam sendo atualizados via wi-fi.

É possível evitar contas caras se atentando a 7 objetos eletrônicos

A forma mais eficiente de conseguir ter uma conta de luz mais barata, portanto, é retirando alguns objetos eletrônicos da tomada quando eles não estiverem em uso.

E existem exatamente 7 deles que de fato não precisam ser mantidos em standby:

1. A televisão

O led presente nas TVs mais modernas consome energia em standby, assim como a manutenção de alguns recursos, como os do controle remoto, que precisa estar pronto para uso rápido.

2. O computador

Os computadores, quando mantidos na tomada, ficam com funções ativas, o que consome energia de forma contínua.

3. O videogame

Os videogames modernos são objetos que recebem atualizações e downloads automáticos quando estão em standby.

4. Os carregadores

O carregador do celular, por exemplo, também pode ser um vilão do consumo de energia, quando não é tirado da tomada. E isso acontece mesmo que não exista nenhum dispositivo conectado a ele.

5. Os aparelhos voltados para o entretenimento

Os reprodutores de mídia e os sistemas de som, quando estão desligados, mas na tomada, também acabam respondendo a comandos remotos.

6. Os objetos eletrônicos da cozinha

As cafeteiras equipadas com relógio digital e o micro-ondas são exemplos de objetos que ficam consumindo energia, enquanto esperam por instruções.

7. As impressoras

Por fim, as impressoras também entram na lista de itens que ficam aguardando comandos e, por isso, consomem energia enquanto estão em standby.

