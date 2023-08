Quando volta o horário de verão no Brasil em 2023? Veja o que foi decidido até agora

Os brasileiros já estavam acostumados com o horário de verão, que durante uma década, foi constante todos os anos. Contudo, em 2019, durante o Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a política de economia de energia citada foi descontinuada, pois a equipe responsável entendeu que os impactos eram mínimos. Todavia, há uma grande chance da modalidade voltar novamente em 2023, falta apenas o presidente Lula decidir se irá acatar a decisão ou não, entenda.

Saiba quando deve voltar o horário de verão | Imagem de Didio dcc por Pixabay

O que é o horário de verão?

O horário de verão é uma medida adotada por vários países com a finalidade de diminuir o consumo de energia, através do maior aproveitamento da luz solar. Ao adotar o horário em questão, é esperado que no período entre 18 horas e 21 horas, haja uma economia maior de energia.

Assim, quando o horário de verão inicia, as pessoas devem adiantar os seus relógios em 1 hora. Ou seja, quando os relógios estiverem marcando 0h00, é preciso mudá-lo para 01h00.

Ao passo que o inverso é igual, no dia do término do horário de verão, quando os ponteiros mostrarem que é 0h00, deve-se atrasar o relógio e deixá-lo às 23h00.

Veja também: Drex Pode Mudar Seu Dia A Dia! O “Real Digital” Promete Transformações

Quando o horário de verão foi criado?

No Brasil, o horário de verão teve início há quase 1 século, em 1931, na época, o presidente era Getúlio Vargas. O intuito desde o início não mudou, ou seja, que os brasileiros pudessem aproveitar mais a luz solar, o que na teoria, deveria gerar uma maior economia de energia.

Posteriormente, em 1967, a política foi cancelada, voltando a entrar em vigor apenas na década de 1980, no período em questão, houve uma grande crise elétrica no país. E somente em 2008 o horário de verão se tornou permanente, sob a gestão do presidente Lula.

Contudo, em 2019, houve o cancelamento, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, entendeu-se que o horário de verão já não gera tanto impacto como antes.

Veja também: As Gambiarras Do Pix Na Argentina; País Vizinho Começa A Aceitar Pagamento?

O horário de verão irá voltar?

Sobre o assunto, ainda há bastante dúvidas, no ano passado, usando o seu Twitter, Lula realizou uma enquete para saber a opinião das pessoas, em relação ao horário de verão, a enquete obteve um pouco mais de 2 milhões de votos e mais de 60% dos usuários votaram “sim” para a volta do horário de verão.

Mas ainda é necessário que Lula decida, se irá voltar ou não. No momento, vários empresários estão solicitando que o horário de verão volte, o requerimento está sendo feito para Ministério de Minas e Energia.

Agora, o que resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos, já que geralmente, o horário começa nas primeiras semanas de outubro e perdura até o mês de fevereiro, então, em breve haverá uma resposta definitiva sobre o assunto.