O Nubank é um dos bancos mais populares do Brasil. Milhões de brasileiros possuem o roxinho em sua carteira e usufruem de todos os seus benefícios. Desde cartões de crédito à empréstimos financeiros. Em parceria com o Desenrola Brasil — o Nubank emitiu um alerta para seus clientes em razão de um golpe envolvendo as instituições. Entenda o que está acontecendo e fique atento, todo cuidado é pouco.

O que o Nubank tem para falar sobre o Desenrola Entenda a novidade | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Parceria entre instituições é golpe?

O Desenrola Brasil incluiu o Nubank na lista de bancos parceiros. A partir de então, milhares de pessoas foram lesadas em golpes envolvendo ambas instituições. Trata-se de ações criminosas que usam a parceria do Nubank e o Desenrola Brasil para ludibriar e enganar os clientes.

Durante a ação criminosa, os golpistas entram em contato com os clientes prometendo o perdão das dívidas por um valor bem inferior ao original. O que acaba atraindo a atenção de muitas pessoas.

Logo — o cliente tenta quitar um empréstimo de R$ 5 mil por apenas R$ 1 mil e assim por diante. Como resultado, o cliente acaba perdendo todo o seu dinheiro. Haja vista que não se trata de um contato direto do banco com o cliente, mas uma ação criminosa envolvendo golpistas.

Já faz algum tempo que o programa está sendo alvo de ataques criminosos — desde o seu lançamento. Em razão a todas essas fraudes, o Nubank informou aos seus clientes como se livrar delas e dicas práticas para não cair nessas ações fraudulentas.

Nubank emite alerta para seus clientes

O banco emitiu um alerta para seus clientes acerca do Desenrola Brasil. O intuito do Desenrola Brasil é auxiliar os brasileiros a quitarem suas dívidas, e não que eles venham pagar somente uma parte e ainda mais sem qualquer juros.

Haverão juros, mas inferiores aos aplicados pelos bancos. Engana-se quem acredita que o programa irá isentar o cliente de 100% das taxas e tarifas — seria até mesmo algo não vantajoso para o banco cujo a dívida encontra-se pendente.

O Nubank afirma que os criminosos usam técnicas de engenharia social e as populares phishing, a fim de criar sites e perfis com identidades ‘pseudoverídicas’ a fim de enganar as pessoas se passando pelo Governo Federal. Portanto as dicas são:

Jamais realize qualquer ação ou transação se não for pelo site oficial do Governo Federal, aplicativo ou intermediário bancário — que neste caso seria o Nubank; Sempre verifique se o site realmente é o oficial do Governo, é possível criar sites idênticos trocando apenas algumas letras no domínio; Jamais acredite que uma dívida imensa poderá ser paga por apenas 5% dela — pelo menos no Desenrola; Jamais acredite em taxas aplicadas para entrar no programa e quitar as dívidas.

Portanto, são essas algumas ações dos criminosos. Ou enganam os clientes em falsas pendências e quitação — ou através de falsas taxas de adesão para participar do programa. Em caso de dúvidas, é importante entrar com a central de atendimentos do Nubank pelo aplicativo para sanar toda e qualquer dúvida acerca do programa.

