4º lote da restituição do IR começa; veja que horas pode consultar

Restituição do IR – O Imposto de Renda Pessoa Física 2023 volta a ser assunto na vida dos brasileiros. E para milhares deles, a notícia é promissora: um novo lote de restituição está prestes a ser liberado. Muitos já estão com o dedo no gatilho para conferir se estão entre os beneficiados e, em caso positivo, quando o alívio financeiro chegará à conta. Esteja você entre os mais jovens ou na lista de prioridade, que inclui idosos e professores, é hora de se inteirar dos detalhes.

O próximo quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 estará disponível em breve. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Chegou a hora de mais um lote para restituição no IR

A partir das 10h da próxima quinta-feira, dia 24, a consulta ao quarto lote de restituição estará disponível, e a notícia abrange não apenas a restituição deste ano, mas também as restituições residuais de exercícios anteriores. A data marcada para a realização do crédito bancário é 31 de agosto, alcançando o expressivo número de 6.118.310 contribuintes. Em valores, estamos falando de um total de R$ 7,5 bilhões. Dessa quantia, é importante ressaltar que R$ 914,1 milhões são destinados a contribuintes que, por lei, possuem prioridade.

E quem seriam esses contribuintes prioritários? Entre eles, estão 11.960 idosos com mais de 80 anos, 86.427 pessoas entre 60 e 79 anos, e 9.065 contribuintes com deficiência física, mental ou enfrentando moléstias graves. Ainda nesse grupo prioritário, 30.453 contribuintes que têm como principal fonte de renda o magistério. Por outro lado, há ainda 219.288 pessoas que não estariam, em uma situação normal, nesse grupo de prioridade. Contudo, por terem optado pela Declaração Pré-preenchida ou escolhido receber sua restituição via Pix, receberam a chancela para antecipação.

Mas a grande maioria, precisamente 5.761.117 contribuintes, não são considerados prioritários, e sim aqueles que cumpriram seu dever e entregaram sua declaração até o dia 29 de maio deste ano.

Para os curiosos e ansiosos, a consulta pode ser feita na página oficial da Receita Federal na internet, acessível pelo endereço https://www.gov.br/receitafederal/pt-br. Ao acessar o portal, é necessário ir até a seção ‘Meu Imposto de Renda’ e depois acionar o botão ‘Consultar a Restituição’. Mas a tecnologia avança, e a Receita também: a consulta também pode ser realizada via aplicativo, disponível para tablets e smartphones.

Aguardado por muitos, o pagamento se concretizará no dia 31 de agosto, sendo destinado à conta bancária ou chave Pix informada no ato da declaração. Se o nome do contribuinte não figurar na lista, a orientação é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), pelo link https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login, e verificar o extrato da declaração. Detectada alguma pendência, há a possibilidade de enviar uma declaração retificadora.

Não recebeu?

Agora, imagine a seguinte situação: você faz parte da lista de beneficiados, mas, por algum motivo, como uma conta bancária desativada, a restituição não foi depositada. Nesses casos, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. A solução para essa questão é simples: agendamento do crédito em qualquer conta bancária pelo Portal BB ou via contato telefônico com a Central de Relacionamento do banco.

Agora, para aqueles que, por ventura, deixarem passar o período de um ano, há ainda uma saída. O valor da restituição pode ser solicitado via Portal e-CAC. A navegação levará o contribuinte ao menu ‘Declarações e Demonstrativos’, onde deverá acionar ‘Meu Imposto de Renda’, finalizando com a opção ‘Solicitar restituição não resgatada na rede bancária’.

Portanto, se você é um dos milhares de brasileiros à espera da restituição, esteja atento às datas e siga as orientações para garantir seu direito. E lembre-se, a organização financeira e a atenção aos detalhes podem fazer toda a diferença no seu bolso.

