Você cumpre estes requisitos? Então receberá mais de R$ 1.419,90 do governo

Requisitos do Bolsa Família – Em meio à retomada dos pagamentos do Bolsa Família, programa emblemático do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muitos beneficiários se perguntam sobre os critérios e valores destinados a cada núcleo familiar. Se você é um dos milhões de brasileiros que dependem dessa assistência, é fundamental entender como o sistema de repasses funciona e quais as condições para obter os valores máximos disponibilizados pelo programa.

O recebimento de R$ 1.420 pelo Bolsa Família depende do cumprimento de requisitos específicos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja se você está dentro dos requisitos

Neste mês de agosto, os pagamentos do Bolsa Família foram retomados com um repasse padrão de R$ 600. No entanto, esse valor pode sofrer acréscimos dependendo de diversos fatores relacionados ao núcleo familiar do beneficiário. Por exemplo, no dia 22 de agosto, terça-feira, o programa realizou o repasse para aqueles inscritos com o NIS 3 (Número de Identificação Social). E alguns desses beneficiários tiveram a oportunidade de sacar até R$ 1.420.

Veja também: A melhor notícia do Bolsa Família acaba de sair HOJE (22)

Mas, como é possível receber esse montante? A lógica é simples, mas depende do número de integrantes da família. O valor estabelecido pelo programa, per capita (por pessoa), é de R$ 142. Logo, para que um núcleo familiar obtenha o valor de R$ 1.420, é necessário que possua pelo menos 10 integrantes. Em outras palavras, multiplicando R$ 142 por 10, chegamos ao valor máximo mencionado.

Existem, no entanto, outros detalhes cruciais para que a família esteja apta a receber os valores disponibilizados. Por exemplo, famílias com crianças, adolescentes ou gestantes têm a responsabilidade de realizar acompanhamento pré-natal e seguir o calendário nacional de vacinação. Além disso, é fundamental manter atualizado o Cadastro Único, pelo menos, a cada 24 meses.

Distribuição de valores

Para elucidar como os valores são distribuídos de acordo com o número de integrantes da família, observe o seguinte: famílias compostas por até quatro pessoas recebem o valor base de R$ 600. Já aquelas com cinco membros recebem R$ 710. Se a família tiver seis pessoas, o valor sobe para R$ 852. Com sete integrantes, o montante é de R$ 994. Famílias com oito membros são beneficiadas com R$ 1.136, enquanto aquelas com nove integrantes recebem R$ 1.278. E, como mencionado anteriormente, famílias com dez pessoas têm direito ao valor de R$ 1.420.

A distribuição desses valores ao longo do mês de agosto foi estrategicamente organizada de acordo com o NIS. Aqueles com NIS final 1 receberam no dia 18 de agosto. Beneficiários com NIS final 2 foram contemplados no dia 21, e assim por diante, até chegar ao NIS final 0, cujos repasses foram realizados no último dia do mês, 31 de agosto.

O Bolsa Família tem sido uma ferramenta vital para milhões de brasileiros, principalmente em tempos de incertezas econômicas. Entender os critérios e se manter informado sobre as datas de pagamento é essencial para que os beneficiários possam planejar suas finanças e garantir uma melhor qualidade de vida para suas famílias.

Veja também: Quase 100 mil foram cortados do Bolsa Família neste mês