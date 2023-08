Esquecer o celular carregando de noite é arriscado? Entenda

Uma das maiores questões e receios de donos de celular está quase que de forma unânime voltada nos riscos, ou não, em se deixar o aparelho carregando sua bateria durante a noite para que já possa utilizá-lo à vontade assim que acordar. Entre medos e uma série de teorias equivocadas e informações corretas misturadas, esclareceremos, logo abaixo, o que, de fato, é verdade, e o que não passa de lenda urbana.

Conheça os riscos de se deixar o celular recarregando durante a noite. Imagem: rawpixel / FreePik

Desvendando os mitos da bateria de celular

Nos dias de hoje, onde nossos celulares desempenham um papel central em nossas rotinas, surge uma questão persistente: será perigoso ou prejudicial para a vida útil da bateria carregar o meu smartphone durante a noite?

Essa interrogação tem gerado debates e um certo receio entre os usuários, acompanhados por uma série de teorias equivocadas e informações corretas misturadas. Continue lendo, logo abaixo, para entender de uma vez o que é fato e o que é mito nesta questão.

O que há de verdade na ‘sobrecarga’?

Um dos erros mais divulgados por aí é que deixar o aparelho conectado durante toda a noite resulta em superaquecimento e, consequentemente, em uma redução na durabilidade da bateria.

Na realidade, os dispositivos móveis modernos são projetados com sistemas avançados de gestão de energia, os quais previnem a sobrecarga ao atingir 100% de carga. Sendo assim, a possibilidade de superaquecimento é mínima.

Entenda a tecnologia de uma bateria

As baterias de íon-lítio, que predominam na maioria dos smartphones, são sensíveis a temperaturas extremas. Portanto, é fato que a exposição prolongada a calor intenso pode prejudicar a capacidade da bateria ao longo do tempo.

Contudo, o ato de carregar durante a noite não é o principal responsável por tal cenário. É mais sensato evitar deixar o dispositivo em ambientes quentes, como no painel de um veículo sob o sol escaldante.

Ciclos de carga e descarga são inerentes às baterias de íon-lítio. A cada ciclo de carga, a capacidade da bateria diminui gradualmente.

No entanto, os dispositivos móveis modernos possuem uma expectativa de vida estimada entre dois e três anos de uso comum. Portanto, carregar o smartphone durante a noite não provocará uma redução considerável na longevidade da bateria durante esse intervalo.

Em busca de um equilíbrio

Com o intuito de prolongar a vida útil da bateria, especialistas recomendam manter o nível de carga entre 20% e 80%, evitando a constante carga completa. É vantajoso desconectar o carregador assim que o dispositivo atingir a carga total, sempre que possível.

Dicas extras

Adicionalmente, é aconselhável optar por carregadores confiáveis, de preferência os fornecidos junto com o smartphone. Caso precise substituir um carregador danificado, buscar por modelos com o selo de certificação do Inmetro é a escolha prudente. Isso garantirá uma maior proteção para o seu dispositivo.

