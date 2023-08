Afinal de contas, quem mora sozinho pode ficar no CadÚnico?

Em nosso país, existe uma plataforma em que foi criada pelo Governo Federal para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, funciona como uma ponte do Governo para cada família inscrita. Essa plataforma é conhecida como Cadastro Único (CadÚnico).

Essa plataforma é utilizada em vários estados e municípios e tem o objetio central de implementar políticas públicas com o foco de promover e melhorar a vida das famílias, além disso funciona como identificação de cada pessoa, o nível de escolaridade, renda familiar e diversos outros pontos para que o governo conheça cada família.

Para ser inserido nos programas sociais é necessário ter os dados no CadÚnico, pois é através dessas plataformas que os programas são ofertados e direcionados para as famílias certas. Acompanhe o texto abaixo e veja se uma pessoa que mora sozinha pode se cadastrar no CadÚnico.

Veja os requistos de quem mora sozinho para se inscrever no CadÚnico. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem pode se cadastrar no CadÚnico?

As pessoas que moram sozinhas podem se cadastrar se estiver dentro desses requisitos:

A soma dos salários per capita da família for de até R$ 3.636

O valor por pessoa da família, após a soma, ser de até R$ 606 por mês

Seja um indivíduo em situação de rua ou uma família inteira

Quem mora sozinho e não está dentro desses requisitos podem fazer cadastro para acessar serviços que exijam o registro.

Cadastro Único (CadÚnico)

O primeiro passo é localizar um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – na sua cidade para fazer o cadastro, depois organize toda a documentação, lembrando que a pessoa ou a responsável pela família tenha no mínimo 16 anos, CPF, título de eleitor e, preferencialmente, do sexo feminino. A etapa crucial é a hora da entrevista, vai ser perguntado sobre alguns aspectos de vida da família, características domiciliares, despesas, entre outros.

Assim que terminar a entrevista, o sistema vai conferir todas as informações e se tudo estiver dentro do padrão vai ser gerado o número do NIS (Número de Identificação Social) para a família, lembrando que esse processo pode durar até 48 horas.

Sempre que acontecer alguma mudança na família ou informações pessoais, como por exemplo, mudança de residência, número de contato, é necessário ir até o CRAS e fazer a atualização dos dados, ou pelo site ou aplicativo.

