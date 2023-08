O final do seu NIS é 7? Tem notícia boa para este final de semana

As novas remessas de pagamentos do programa Bolsa Família já estão em andamento e estão sendo conduzidas de acordo com o cronograma regular de repasses. A Caixa Econômica Federal está efetuando os depósitos nos últimos 10 dias úteis de cada mês, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar. No entanto, há uma antecipação notável a ser mencionada. Como uma parcela do benefício está programada para ser depositada em uma segunda-feira, os beneficiários com NIS finalizado em 7 terão acesso aos fundos antecipadamente. O valor da parcela será disponibilizado na conta do Caixa Tem a partir do sábado anterior à data estipulada, ou seja, em 26 de agosto.

Para realizar o saque da parcela referente a agosto do Bolsa Família, os beneficiários têm à disposição diversas opções. Essas incluem visitar agências da Caixa, postos de atendimento bancário, postos avançados de atendimento, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou unidades móveis de atendimento.

Para realizar o resgate dos montantes, será imprescindível exibir um documento de identificação oficial contendo fotografia. É relevante ter em mente que o aplicativo Caixa Tem está à disposição de forma gratuita, proporcionando a conveniência de movimentar os recursos sem necessidade de deslocamento até um ponto de saque físico.

Datas para pagamentos do Bolsa Família

NIS com último dígito 1 – transferência para a conta em 18 de agosto;

NIS com último dígito 2 – transferência para a conta em 21 de agosto – as parcelas serão adiantadas, estando disponíveis a partir de sábado, dia 19/08;

NIS com último dígito 3 – transferência para a conta em 22 de agosto;

NIS com último dígito 4 – transferência para a conta em 23 de agosto;

NIS com último dígito 5 – transferência para a conta em 24 de agosto;

NIS com último dígito 6 – transferência para a conta em 25 de agosto;

NIS com último dígito 7 – transferência para a conta em 28 de agosto – as parcelas serão adiantadas, estando disponíveis a partir de sábado, dia 26/08;

NIS com último dígito 8 – transferência para a conta em 29 de agosto;

NIS com último dígito 9 – transferência para a conta em 30 de agosto;

NIS com último dígito 0 – transferência para a conta em 31 de agosto.

Veja também: Caixa Tem não pagará mais o Bolsa Família? Existem erros no sistema; confira

O que é o NIS?

NIS é a sigla para Número de Identificação Social, um número de identificação para cidadãos brasileiros que recebem ou não benefícios sociais criados pelo governo federal. Este número é utilizado para garantir que os trabalhadores recebam seus direitos trabalhistas e previdenciários.

O NIS é composto por 11 dígitos e é emitido pela Caixa Econômica Federal. Ele pode ser encontrado em documentos como carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF.

O NIS é necessário para receber benefícios sociais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ele também é necessário para se inscrever no seguro-desemprego, para pedir um empréstimo consignado e para abrir uma conta em um banco.

Se você não sabe o seu NIS, pode consultá-lo no site da Caixa Econômica Federal ou em um posto de atendimento da Caixa.

Veja também: Grandes vantagens entram na vida de quem recebe o Bolsa Família; entenda