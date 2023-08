É isso o que acontece com quem toma uma taça de vinho todos os dias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adverte sobre os riscos associados ao consumo de álcool, enfatizando que não há dose segura para o consumo. No entanto, um exemplo intrigante é a inclusão do vinho tinto como parte da dieta mediterrânea, um padrão alimentar reconhecido como patrimônio da humanidade. Essa dieta é valorizada por seus benefícios à saúde. A seguir, conheça os benefícios do vinho e os cuidados para se consumir a bebida na dose certa.

Vinho, carnes e cervejas possui maior risco de causar câncer do que Aspartame, entenda | Imagem de congerdesign por Pixabay

Os mitos e verdades sobre o vinho

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta sobre os riscos relacionados ao consumo de álcool, deixando claro que não há dose segura para o consumo. Contudo, um exemplo curioso é a inclusão do vinho tinto como parte da dieta mediterrânea, um padrão alimentar reconhecido como patrimônio da humanidade. Essa dieta é valorizada por seus benefícios à saúde.

No entanto, é necessário compreender a moderação e o contexto em que ele é consumido. Embora possa ser incluído diariamente, o consumo deve ser baixo a moderado, preferencialmente durante as refeições principais, acompanhado de hidratação adequada ao longo do dia.

Explorando o Vinho Tinto

O vinho tinto é produzido pela fermentação do suco de uvas e leveduras. Composto por água, compostos fenólicos como resveratrol, quercetina e tanino, além de álcool etílico. O teor alcoólico varia entre 8% e 15%.

Uma taça contendo 150 ml de vinho possui cerca de 14 g de álcool puro; consumo acima de 30 g é considerado excessivo. O consumo considerado moderado é de 2 taças para homens e 1 taça para mulheres, com cada taça contendo 200 ml a 250 ml da bebida. No Brasil, o consumo médio de vinho por pessoa foi de 2,4 litros em 2021.

Benefícios para a Saúde

A relação entre vinho tinto e saúde ganhou destaque com o “Paradoxo Francês”. Compostos fenólicos e álcool têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Benefícios incluem redução do risco cardiovascular, proteção contra alguns tipos de câncer, preservação cognitiva, equilíbrio da microbiota e controle da glicemia. A seguir, confira 5 benefícios do vinho para a sua saúde.

1. Saúde Cardiovascular

O vinho tinto pode promover dilatação arterial e proteger contra coágulos sanguíneos. Ação anti-inflamatória e redução do colesterol LDL (colesterol “ruim”). Recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia enfatizam consumo moderado ou evitar.

2. Prevenção do Câncer

Dietas baseadas no padrão mediterrâneo, ricas em vegetais e oleaginosas, estão associadas a menor risco de câncer. O vinho tinto, ao ser adicionado à dieta, contribui com polifenóis e benefícios anticancerígenos.

3. Saúde Cognitiva

Estudos sugerem que o consumo moderado de vinho tinto pode estar relacionado à preservação cognitiva. A relação exata ainda não está clara, mas é possível que os benefícios cardiovasculares também influenciem a saúde do cérebro.

4. Microbiota Intestinal e Saúde

Estudos indicam que os polifenóis do vinho tinto podem influenciar positivamente a microbiota intestinal. Micro-organismos benéficos podem contribuir para a saúde geral e reduzir o estresse oxidativo.

5. Controle da Glicose

Algumas pesquisas sugerem que o resveratrol e outros compostos do vinho tinto podem auxiliar no controle da glicose. A relação entre consumo de álcool e diabetes ainda não é totalmente compreendida.

O Papel do Resveratrol

O resveratrol, encontrado em uvas, vinho tinto e outros alimentos, é um polifenol com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Benefícios incluem ação anti-inflamatória, neuroproteção e relaxamento das artérias.

Grupos que não devem consumir vinho

Certos grupos não devem consumir álcool, incluindo gestantes, lactantes, crianças, adolescentes e pessoas em uso de certos medicamentos. Pessoas em programas de restrição calórica devem considerar as calorias provenientes do álcool.

Se atente aos sinais de dependência

O consumo nocivo de álcool pode levar a problemas de relacionamento, isolamento social e impacto na saúde mental.

Sintomas incluem dificuldade em limitar o consumo, persistência apesar das consequências negativas e aumento da tolerância.

Riscos do Consumo Nocivo

O uso prejudicial do álcool é responsável por milhões de mortes anualmente em todo o mundo. É o principal fator de risco para morte prematura e incapacidade em indivíduos entre 15 e 49 anos.

