Por que tem mulheres colocando uma bola de papel alumínio na bolsa

O truque da mulherada mais uma vez é surpreendente e está dando o que falar, dessa vez o alvo é o papel alumínio dentro de uma bolsa, no entanto é usado para cuidar do cabelo. Ficou curiosa? Continue lendo o texto e veja essa dica que tem ajudado o cabelo das mulheres.

As mulheres já são conhecidas por terem diversos truques de beleza, e toda vez que um é descoberto é muito compartilhado na internet por todas, e dessa vez o sucesso é uma bola de papel alumínio que se tornou essencial na bolsa de uma mulher. Confira.

bola de papel alumínio ajuda a diminuir o frizz. Imagem: macrovector / FreePik

Bola de papel alumínio dentro da bolsa

O frizz no cabelo é algo que incomoda muitas mulheres, pois deixa com aspecto de cabelo bagunçado ou que não foi penteado. São diversas mulheres que relatam que tem esse problema, principalmente nos dias chuvosos, é uma luta diária. O frizz surge quando o cabelo seco ou danificado entra em contato com a umidade do ar, e assim causa a eletricidade estática.

Os fios do cabelo então ficam arrepiados e mais difíceis de serem controlado, por mais que fique passando a mão toda hora para abaixar os fios, ainda fica com aspecto de um cabelo rebelde.

A técnica de sempre ter uma bola de papel alumínio na bolsa é recomendada pela dermatologista e tricologista, Cintia Cunha. Ela começou a experimentar essa técnica e os resultados foram bons, pois o papel alumínio neutraliza a eletricidade estática nos fios para deixá-los mais em ordem.

Essa técnica está ajudando muitas mulheres na correria do dia a dia e se desfazer do frizz e deixar o cabelo com aspecto arrumado e bonito durante o dia inteiro.

Como usar essa técnica?

Fazer uma bola de papel alumínio não é segredo para ninguém, é só pegar um pedaço do papel alumínio, cortar e amassar até formar uma bola e guardar na bolsa, quando perceber que o cabelo está ficando com muito frizz é só deslizar a bola de papel alumínio pelo cabelo, da raiz até as pontas.

Fazendo desse jeito, a eletricidade estática vai ser neutralizada, e os fios do cabelo vai ficar organizado. Cintia relata que desde quando começou a usar essa técnica não consegue mais sair de casa sem ter uma bola de papel alumínio na bolsa, se tornou um vício devido ao bom resultado que dá.

As mulheres que lutam diariamente com o frizz pode começar a fazer essa técnica que vai ajudar e muito.

