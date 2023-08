Quer se livrar dos insetos? Este é o melhor repelente caseiro (muito barato)

É irritante ter insetos dentro de casa, baratas, mosquitos, formigas, moscas. Por mais que sejam insetos inofensivos ninguém gosta deles, principalmente dentro de casa. Se você já gastou dinheiro comprando produtos, trouxemos uma indicação para você, um repelente caseiro e se livrar dos insetos de forma prática e natural e sem gastar muito dinheiro.

Veja o texto abaixo e confirma como fazer um repelente caseiro sem gastar muito dinheiro e diga tchau os insetos de uma vez por todas.

conheça os ingredientes para fazer um repelente caseiro. Imagem: FreePik

Repelente caseiro: ingredientes

Para se livrar dos insetos aprenda a fazer esse repelente natural:

Sal grosso

Álcool 70%

Cravo-da-índia

Amaciante de roupas (opcional)

Óleos essenciais, como erva-cidreira ou limão (opcional)

Uma observação é que o amaciante de roupas e os óleos essenciais são totalmente opcionais e que podem ser usados também como uma opção para dar um aroma agradável ao repelente, e não ficar com um cheiro ruim igual muitos tem.

Além desses cravos, também vai precisar do sal grosso e uma colher de chá de álcool 70% para misturar com os ingredientes que citamos acima.

Como preparar o repelente caseiro?

As receitas naturais hoje em dia estão ganhando espaço no coração das pessoas, principalmente por ser mais econômico, pois dá para usar ingredientes que já tem em casa e que na maioria das vezes são mais eficientes do que os produtos que compra nos mercados.

Para fazer a receita do repelente caseiro, pegue um pote de vidro ou cerâmica, coloque ¾ de sal grosso, adicione uma colher de álcool 70%, uma colher de chá de cravo, pronto a receita está pronta, no entanto, se quiser deixar com um aroma mais agradável, acrescente meia cápsula de amaciante de roupas misturando com sal e álcool, além disso pode colocar também de 5 a 10 gotas de óleo essencial.

Você pode fazer mais do que uma receita e dividir nos potes e colocar em todas as entradas da casa ou nas janelas, ou em lugares que você sabe que tem insetos, mas tome cuidado para não deixar no alcance das crianças ou animais, o repelente vai ajudar a afastar os insetos e deixar com um cheiro gosto a casa. E tudo isso é feito com ingredientes naturais, sem produtos químicos que podem prejudicar a saúde.

