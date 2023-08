Depois de 10 anos, esse tipo de aposentadoria pode ser cancelado; entenda

Uma resolução que foi publicada neste mês de agosto de 2023, pelo INSS que vai impactar milhares de aposentados e pensionistas de todo o país. A autarquia, a fim de evitar fraudes, dispõe de mais uma ferramenta que pode cancelar o beneficio de aposentadoria por invalidez após 10 anos de concessão.

Saiba mais sobre como isso funciona.

A aposentadoria por invalidez é um benefício mensal pago ao segurado pela Previdência Social (INSS), para os que ficam incapacitados permanentemente de realizar suas atividades laborais.

O motivo pode ser em virtude de doença ou acidente e não sujeito à reabilitação para o exercício do trabalho. O benefício tem pagamento contínuo ao segurado enquanto permanecer nessa condição.

Todavia, um entendimento do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), permite que o INSS possa revisar e cortar benefícios por incapacidade e assistenciais mesmo após o prazo de dez anos da concessão.

Entenda como o INSS pode bloquear o beneficio para aposentadoria por invalidez. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que diz a resolução?

De acordo com o documento, o INSS poderá revisar e até mesmo cancelar o pagamento de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC) após o prazo de 10 anos por se tratar de benefícios que estão sujeitos à revisão periódica, como previsto na lei.

O documento também determina que, nos casos em que houve má-fé na concessão, ou seja, em que pode haver irregularidades na liberação da renda previdenciária, o corte pode acontecer a qualquer momento.

A resolução também diz que não poderá haver corte caso o cidadão não tenha mais a documentação que apresentou na data da concessão, há mais de dez anos, a não ser nos casos em que forem provadas fraude ou má-fé.

O que fazer para não perder a aposentadoria

Convocação pelo INSS para uma revisão, o segurado deve atender às solicitações do instituto o quanto antes, apresentando os documentos, caso seja preciso.

Nos casos dos benefícios por incapacidade, é necessário agendar uma perícia médica.

Não falte no dia da perícia. Leve laudos médicos e exames atualizados que mostrem que a incapacidade para o trabalho ainda persiste.

Quem teve concessão judicial deve levar também ao perito do INSS uma cópia do processo. É preciso comprovar que o segurado não consegue voltar ao mercado de trabalho, se esse for o caso.

Quais são os tipos de aposentadoria?

Atualmente, o INSS dispõe de 8 tipos de aposentadoria e cada uma delas dispõe de características especiais, são elas:

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por tempo de contribuição dos professores;

Aposentadoria por idade urbana;

Aposentadoria por idade rural;

Aposentadoria especial;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade;

Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição.

