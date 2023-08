Sorte no amor? Nada disso! Estes signos combinam muito

Se você está curioso sobre a compatibilidade amorosa com alguém de acordo com a combinação de signos, recorra à astrologia para obter um melhor entendimento sobre o assunto. A sinastria é uma ferramenta que avalia a compatibilidade entre dois indivíduos, sobrepondo seus mapas astrais e pode acabar revelando muito mais do que um possível “match” entre um casal. Entenda mais detalhes, a seguir.

Descubra quais signos combinam de acordo com os 4 elementos da natureza. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

A revelação por trás da sinastria

A sinastria, conduzida por astrólogos especializados, ajuda a entender os potenciais e desafios de um relacionamento, iluminando as qualidades que se complementam entre os parceiros. Ela pode despertar potencialidades ocultas, proporcionando uma compreensão mais profunda da relação a dois.

No entanto, lembre-se de que há diversos fatores a considerar além do signo solar. A Lua, Vênus, a casa 5 (que abrange criatividade, lazer, romance) e a casa 7 (relacionamentos, parcerias) também são essenciais. Analisar esses elementos pode alterar a visão geral, pois os aspectos dos planetas revelam possíveis incompatibilidades.

Melhores combinações entre signos e os 4 elementos da natureza

A seguir, veja algumas combinações significativas entre signos solares e os quatro elementos astrológicos:

Áries e Libra

Áries, energético e impulsivo, equilibra-se com a ponderação de Libra. Juntos, tomam decisões mais assertivas.

Touro e Escorpião

Touro traz estabilidade para Escorpião, trazendo incentivo para que saia da zona de conforto, enquanto Escorpião ajuda Touro a se soltar.

Gêmeos e Sagitário

Gêmeos traz curiosidade para a vida de Sagitário, enquanto Sagitário ensina Gêmeos a ir além da superfície.

Câncer e Capricórnio

Câncer fornece acolhimento, equilibrando a frieza de Capricórnio, resultando em uma união equilibrada.

Leão e Aquário

Leão busca reconhecimento, enquanto Aquário valoriza originalidade. Ambos aprendem a se relacionar de forma mais equilibrada.

Virgem e Peixes

Virgem traz organização, enquanto Peixes oferece flexibilidade. Juntos, encontram um meio-termo.

Combinações de signos de água com outros elementos

Signos de Água combinados com Signos de Água: Relações emocionais e intuitivas, embora possam enfrentar flutuações de humor.

–Signos de Água combinados com Signos de Terra: O pragmatismo dos signos de Terra pode contrastar com a sensibilidade dos signos de Água. Adaptação é chave.

Signos de Água combinados com Signos de Fogo: Diferenças na expressão emocional podem ser delicadas. Paciência e compreensão são essenciais.

Signos de Água combinados com Signos de Ar: Os signos de ar são racionais, enquanto os de água são emocionais. A comunicação é fundamental.

Combinações de signos de fogo com outros elementos

Signos de fogo combinados com signos de fogo: Energéticos, mas é crucial ceder e colaborar para evitar conflitos de liderança.

Signos de fogo combinados com signos de terra: O entusiasmo dos signos de fogo pode conflitar com a natureza prática dos signos de Terra.

Signos de fogo combinados com signos de ar: Os signos de ar incentivam ideias dos signos de fogo, mas o relacionamento pode ser instável.

Combinações de signos de ar com outros elementos

Signos de ar combinados com signos de ar: Ambos são sociáveis, mas cuidado para não se perderem em debates abstratos.

Signos de ar combinados com signos de terra: A abordagem prática dos signos de terra pode entrar em conflito com a mente dos signos de ar.

Signos de ar com signos de água: O entendimento mútuo requer equilíbrio entre emoção e razão.

Combinações de signos de terra com outros elementos

Signos de terra combinados com signos de terra: Respeito mútuo, mas pode faltar aventura e criatividade.

Signos de terra com signos de fogo: Diferenças na abordagem podem causar conflitos. Adaptação é chave.

Signos de terra com signos de ar: Necessidade de encontrar equilíbrio entre a praticidade e a intelectualidade.

Nunca é demais lembrar

Em última análise, a astrologia oferece uma perspectiva interessante, mas o sucesso de um relacionamento também depende do compromisso, da comunicação e do entendimento mútuo. Compreender essas dinâmicas pode ajudar a construir relacionamentos saudáveis e gratificantes.

