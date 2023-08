Franquias baratas para empreender em 2023; veja boas sugestões

O empreendedorismo no Brasil alavancou desde o ano de 2020, onde segundo pesquisas da Sebrae, teve um aumento de 75%, ou seja, passou de 30% em 2019 para 53% em 2020 a taxa de empreendedorismo.

Se você é uma pessoa que está com planos de começar a empreender e realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, mas não sabe por onde e como começar, existem franquias que podem te auxiliar nesse processo. É uma opção que oferece oportunidade para se tornar proprietário de algo sem a necessidade de ter um espaço físico.

Quer saber um pouco mais sobre as franquias? Acompanhe o texto abaixo.

veja opções de franquias para empreender em 2023. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Franquias baratas para empreender em 2023

A primeira que trouxemos como opção é a Loovi, que é uma empresa que trabalha com ferramentas de tecnológicas como por exemplo inteligência artificial, machine learning e blockchain, além disso também oferece produtos inovadores acessíveis para as classes C,D e E.

A Loovi tem uma sede em Minas Gerais, e o investimento inicial é de R$ 5 mil, mas pode chegar a faturar de R$ 3.500 a R$ 6.000 todo mês.

CredFácil

A empresa CredFácil foi criada pelo empreendedor André Oliveira, essa empresa disponibiliza serviços financeiros e seguros para as pessoas, o seu investimento inicial é de R$ 19.997, no entanto consegue faturar ao mês o valor de R$ 130.000.

Market4u

Market, é uma rede de mercados que trabalha dentro de condomínios e residências, ela foi criada no ano de 2020 e oferece também serviços de segurança. O seu investimento inicial é de R$ 75 mil, no entanto a pessoa consegue alcançar no mês até R$ 100 mil em 24 meses.

The Kids Club

A The Kids Club é uma rede de microfranquias especializada no ensino de idiomas, além disso oferece uma oportunidade de conseguir chegar aos R$ 13 mil de 12 a 24 meses, no entanto o investimento inicial é de R$ 23.500.

Veja também: Comece HOJE seu negócio: Franquias mais baratas para investir em 2023

Franquias que dão retorno imediato

Percebe-se que existem franquias que são retorno rápido já outras demora mais meses, como por exemplo o caso a franquia Ultra Cursos, que é uma rede de ensino profissionalizante que cuida do público das classes C,D e E, onde o investimento inicial é de R$ 14.500, no entanto entre 3 a 9 meses a pessoa consegue lucrar R$ 15 mil.

Outra franquia que dá retorno rápido é a Dot Bank, uma empresa na área de varejo e comércio. O investimento inicial é de R$ 2.320 e pode te dar um retorno de R$ 8 mil em um prazo de 3 a 12 meses.

Veja também: Estas pequenas franquias custam pouco e funcionam SOZINHAS; veja